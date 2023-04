Uomini e donne, dopo circa una settimana di stop, riprenderà la sua regolare programmazione mercoledì 26 aprile, giorno in cui sarà trasmessa la prima parte della registrazione di sabato scorso. Protagoniste dell'appuntamento di domani saranno Gemma e Tina: la dama aggiornerà il pubblico sulla sua nuova conoscenza, l'opinionista perderà le staffe con Elio e solo Maria De Filippi riuscirà a calmarla.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Dopo una pausa di cinque giorni, Uomini e Donne torna in onda con nuove puntate dal 26 al 28 aprile: le anticipazioni che circolano in rete dallo scorso weekend, fanno sapere che in studio sono accadute tante cosa ma probabilmente non tutto sarà trasmesso in televisione.

Mercoledì pomeriggio si partirà da Gemma e dal racconto che farà delle sue uscite col signor Giuseppe: la torinese tentennerà un po' quando le verrà chiesto se è interessata al cavaliere, ma deciderà di frequentarlo ancora per capire se c'è solo amicizia oppure qualcosa di più.

Terminato questo momento, Galgani tirerà in ballo Elio e i messaggini che le ha scritto in settimana: l'uomo giustificherà il tutto dicendo che ci teneva a restare in buoni rapporti con la 73enne anche se tra loro non ha funzionato.

La furia della 'vamp' di Uomini e Donne

Dopo aver parlato del suo legame con Gemma, Elio cercherà un riavvicinamento con Paola: anche se il loro primo appuntamento non è andato bene, il cavaliere del Trono Over chiederà un'altra possibilità alla dama e questo farà perdere le staffe a Tina.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 26 aprile, dunque, raccontano di una furiosa lite tra l'opinionista Cipollari e il signore che nelle scorse settimane ha attirato l'attenzione di Galgani e Ruocco.

Tra i due ci sarà un diverbio accesissimo e senza esclusione di colpi, tant'è che Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire per calmare gli animi di tutti, ma principalmente quelli della bionda "vamp".

Il 'corpo a corpo' tra i protagonisti di Uomini e Donne

Il momento più discusso della registrazione che Maria ha condotto sabato scorso, però, è sicuramente quello in cui Riccardo e Armando sono arrivati a uno "scontro fisico" che i presenti hanno faticato a contenere.

Chi ha letto le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa in tv a partire da mercoledì 26 aprile, ha già messo in conto che molto probabilmente la rissa tra i due cavalieri sarà censurata in fase di montaggio.

Risulta infatti alquanto improbabile che la redazione scelga di mostrare su Canale 5 un "corpo a corpo" tra due protagonisti del cast, seppur questo sia stato breve e non abbia avuto conseguenze.

Chi ha assistito a questa scena, inoltre, racconta che Incarnato ha chiesto scusa a Guarnieri per essere arrivato alle mani, tant'è che i due hanno fatto pace prima che De Filippi mettesse fine alle riprese.

Molti fan si sono detti delusi dal fatto che quasi sicuramente non vedranno quanto è accaduto tra i cavalieri del Trono Over lo scorso weekend, ma potrebbero "consolarsi" con la furiosa lite che Armando ha avuto con Aurora davanti alle telecamere. Il napoletano ha attaccato Tropea per i messaggi che ha inviato alla sua ex Lucrezia per scoprire se si sentono e si vedono ancora.

Gianni Sperti ha ascoltati alcuni vocali che l'ex corteggiatrice ha inviato agli autori, e non è emerso nulla che possa mettere in cattiva luce il "veterano" del cast.

Anche se è preso di mira da più parti, dunque, Incarnato continua a cavarsela e ad essere riconfermato nel parterre dopo oltre sei anni in cui ha costruito poco a livello sentimentale.