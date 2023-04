Nuovo cambio programmazione per Uomini e donne, la trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di spettatori in daytime.

Le novità del palinsesto di Canale 5 riguardano la giornata del 1° maggio, quando ci sarà l'ennesima sospensione di messa in onda di questa stagione, che ha subito un bel po' di stop da settembre a oggi.

Nuovo cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5

L'appuntamento con Uomini e donne continua a essere uno dei più seguiti dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, con una media quotidiana che si aggira sui tre milioni di spettatori e punte del 28% di share.

Un grande successo per Maria De Filippi e la sua squadra di lavoro: a distanza di oltre venticinque anni dal debutto di questo format, l'appuntamento con il talk show continua a essere uno dei più visti dal pubblico del pomeriggio, con punte di share che arrivano a sfiorare anche il 35%.

Tuttavia per le prossime settimane sono previste delle variazioni di palinsesto che sicuramente non renderanno felici gli spettatori.

Maria De Filippi si ferma: stop per Uomini e donne anche il 1° maggio

In occasione del Ponte della Liberazione è previsto uno stop di due giorni per Uomini e donne, che si fermerà lunedì 24 e martedì 25 aprile, riprendendo la programmazione dal 26 aprile in poi.

Un'ulteriore variazione di palinsesto, però, è prevista anche la settimana successiva.

Secondo quanto apprende Blasting News, il palinsesto di Canale 5 del 1° maggio subirà delle modifiche e a farne le spese sarà ancora una volta la trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e donne non sarà in onda in occasione della Festa dei lavoratori, così come non ci sarà spazio per l'appuntamento con la soap Terra Amara.

Dalle 14:10 alle 16:10 circa il palinsesto pomeridiano di Canale 5 potrebbe accogliere una replica della fiction Luce dei tuoi occhi 2 con Anna Valle e Giuseppe Zeno oppure un film in prima visione assoluta.

Ancora variazioni di palinsesto per Uomini e donne

Non si fermeranno, invece, gli appuntamenti con Pomeriggio 5 e Mattino 5: i talk show condotti rispettivamente da Barbara d'Urso e Federica Panicucci saranno regolarmente in onda in diretta su Canale 5.

Confermato anche l'appuntamento con il daytime di Amici 22, che sarà in onda anche lunedì 1° maggio su Canale 5, così come Avanti un altro di Bonolis.

L'appuntamento con Uomini e donne invece, dopo la sospensione in occasione della festa dei lavoratori, riprenderà la sua consueta programmazione dal 2 maggio con la messa in onda delle nuove puntate.