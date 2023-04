Paola è stata protagonista della registrazione di Uomini e Donne di domenica 16 aprile: il blogger Pugnaloni, infatti, sta usando i social network per far sapere che la dama ha chiuso la conoscenza con Elio e ha litigato per oltre 15 minuti con Gemma. La torinese ha perso le staffe quando la "rivale" ha usato il termine "affamata" per descriverla: tra le due sono volate frecciatine e urla. Sul fronte giovani, Nicole non ha portato in esterna Carlo dopo aver saputo che lui non ha chiesto di lei alla redazione in settimana.

Aggiornamenti sul cast di U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D che si son svolte il 16 aprile, riguardano quasi tutti due dame che da mesi discutono davanti alle telecamere. Maria De Filippi ha chiamato al centro Paola ed Elio per chiedere loro come è andato l'appuntamento della sera precedente: i due non si sono trovati bene, anzi il cavaliere ha rimproverato Ruocco per le poche accortezze che avrebbe avuto nei suoi riguardi quando erano a cena (ha ordinato un alimento che lui non può mangiare perché allergico).

Nella discussione si è intromessa anche Gemma, che qualche minuto dopo ha perso le staffe perché la "rivale" l'ha apostrofata in un modo che a lei non piace affatto.

La protagonista del Trono Over, infatti, ha detto che Galgani sarebbe "affamata" e questo è bastato per dare il via ad un litigio furioso che è andato avanti per almeno un quarto d'ora.

Tensioni tra i volti storici di U&D

Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata nel pomeriggio, dunque, fanno sapere che Gemma ha risposto così alla frecciatina di Paola: "Ma come ti permetti di dire che sono affamata?".

La dama ha cercato di giustificarsi spiegando che si stava riferendo al bisogno d'affetto che Galgani ha da anni, quindi non ci sarebbe nessuna allusione maliziosa nel suo discorso, ma la diretta interessata non le ha creduto e ha portato avanti il litigio ancora per molto tempo.

Chi ha assistito alle riprese del 16 aprile, infatti, racconta che le due hanno discusso per oltre 15 minuti e l'hanno fatto urlando e parlandosi faccia a faccia: è stata la 73enne ad avvicinarsi al viso di Ruocco, che non si è tirata indietro e ha difeso le sue ragioni con lo stesso tono di voce.

Anche tra Armando e Alessio c'è stato un piccolo bisticcio: Incarnato si è intromesso nel racconto che il collega di parterre stava facendo della sua nuova conoscenza con Rebecca, che fino a pochi giorni fa usciva proprio col napoletano.

Novità sui giovani di U&D

Gli spoiler che sono trapelati sui protagonisti del Trono Classico di U&D, invece, fanno sapere che Nicole Santinelli ha deciso di non fare esterne e di rinunciare all'uscita con Carlo dopo aver scoperto che non ha mai chiesto sue notizie alla redazione nei giorni passati.

Il corteggiatore si è difeso dicendosi pronto ad abbandonare con lei il programma in quello stesso momento, ma la tronista non si è lasciata convincere e ha palesato i dubbi che stanno nascendo in lei nell'ultimo periodo.

Luca, invece, ha scelto di eliminare Carmen perché la sente troppo distante sia per età che per vissuto. Le cose sono andate meglio con Camilla, una giovane che Daffré aveva già adocchiato su Instagram e che ora è pronto a conoscere anche dal vivo.

Tornando a Gemma, dopo aver litigato furiosamente con Paola per oltre 15 minuti, ha accettato di scambiare il numero di telefono con Giuseppe, un signore di Anzio che ha più o meno la sua età. La dama ha acconsentito ad approfondire questa "amicizia", ma tanti si sono detti certi del fatto che non accadrà nulla tra loro perché lui non rispecchierebbe l'uomo che piace a Galgani soprattutto dal punto di vista fisico.