Nel corso della puntata di U&D del 19 aprile Gemma e Paola hanno sfiorato la rissa: è stata la 73enne a mettersi muso a muso con la collega di parterre dopo averle sentito pronunciare la parola "affamata". Galgani non ci ha visto più e ha esortato Ruocco a scusarsi per il termine utilizzato ma, quando ha capito che ciò non sarebbe accaduto, ha iniziato ad inveire contro di lei con frasi forti. La lite è andata avanti per molto tempo e nessuno dei presenti è intervenuto per interromperla, neppure la padrona di casa Maria De Filippi.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Il penultimo appuntamento prima della pausa per il ponte del 25 aprile (le puntate di Uomini e donne non andranno in onda il 21, 24 e 25 aprile), ha avuto come protagonista Paola: nella parte iniziale la dama ha spiegato perché tra lei ed Elio non può funzionare, nella seconda si è scontrata duramente con Gemma.

Ruocco ha punzecchiato la collega del Trono Over non appena si è accomodata al centro dello studio: prima che Galgani accogliesse un suo nuovo spasimante, la napoletana l'ha descritta col termine "affamata".

"La verità è che lui vorrebbe una donna esteticamente come me, ma affamata come lei", ha commentato Paola.

La reazione della 73enne è arrivata dopo che Gianni Sperti ha fatto notare la frecciatina che le era appena stata lanciata dalla sua storica "antagonista".

Lo sfogo della 'regina' di U&D

Nel corso della puntata odierna di U&D, dunque, Gemma ha perso la pazienza e si è avvicinata alla sedia dove era accomodata Paola.

"Non ti permettere mai più di dire una cosa del genere. Io ti strappo i capelli uno per volta", ha esordito la dama del Trono Over nella lite che ha animato la seconda parte dell'appuntamento col dating-show del 19 aprile.

Ruocco non si è lasciata intimorire dall'atteggiamento aggressivo della collega, tant'è che ha ribadito le tante differenze che ci sarebbero tra loro e nel modo che hanno di approcciare ai cavalieri.

"Io sono affamata? E tu che sei andata con Alessandro al primo appuntamento?", ha replicato Galgani in preda all'ira.

La napoletana ha spiegato che per Sposito provava una fortissima attrazione e che è stato un caso eccezionale, mentre Gemma avrebbe avuto spesso contatti fisici con i signori che ha frequentato da quando partecipa alla trasmissione.

Nervi tesi negli studi di U&D

"Io dico quello che vedo, non giudico", ha proseguito Paola nella lite che è stata trasmessa in tv mercoledì 19/04.

Gemma ha replicato alle frecciatine di Ruocco dandole della "falsa" e della "stratega", sottolineando più volte quanto lei sarebbe più vera e spontanea nell'esporre i sentimenti che prova.

"Io qui dentro mi sono innamorata davvero, tu fai solo sceneggiate", ha aggiunto la torinese restando a pochi centimetri dal volto della collega di parterre.

Se gli opinionisti e Maria De Filippi non sono mai intervenuti nella discussione, a fine puntata Armando ha chiesto la parola e ha suggerito a Paola di chiedere scusa per l'aggettivo poco carino che ha attribuito a una signora di 73 anni.

Tra i due si è acceso un nuovo diverbio, tant'è che per un po' le liti si sono accavallate e la napoletana ha dovuto ribattere alle frecciatine di più persone presenti in studio.

Stranamente Tina Cipollari non ha detto la sua su questa vicenda, ma pochi minuti prima si era esposta per difendere Ruocco dalle critiche che le stava muovendo Elio. I due sono stati a cena insieme ma non si sono trovati, anche perché lui non ha apprezzato che la dama abbia ordinato degli alimenti che lui non consuma a causa di traumi passati.