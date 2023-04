Cambio programmazione in arrivo per Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi in onda tutti i giorni con grande successo di ascolti.

Le anticipazioni sul palinsesto del talk show rivelano che venerdì 21 aprile non ci sarà spazio per una nuova puntata su Canale 5.

La settimana del talk show terminerà giovedì 20 aprile e questa notizia non è stata affatto gradita dagli utenti social.

Salta Uomini e donne del 21 aprile 2023: cambio programmazione Mediaset

Il cambio programmazione per Uomini e donne riguarda l'appuntamento previsto per la giornata di venerdì 21 aprile.

Tutti gli spettatori che alle 14:45 si collegheranno su Canale 5 per seguire la nuova puntata del talk show resteranno delusi.

Al posto della trasmissione dei sentimenti ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale di Amici 22, il talent show ideato e condotto sempre da Maria De Filippi.

Un appuntamento speciale che, per esigenze di palinsesto, porterà alla cancellazione dell'appuntamento di questo venerdì con il talk show dei sentimenti.

Speciale Amici 22 al posto di Uomini e donne del 21 aprile: scoppia la protesta social

Una notizia che sui social ha scatenato un vespaio polemiche da parte dei fan, che si dicono contrariati da questa ennesima variazione di palinsesto legata alla trasmissione.

"Io sono stanco di dover perdere puntate di Uomini e donne per fare spazio a questi speciali di Amici. Ma non bastano le puntate in onda quotidianamente in daytime e quelle del sabato sera?", ha sentenziato un fan della trasmissione di Maria De Filippi.

"Ma basta con questi slittamenti per Uomini e donne, non è tollerabile questa situazione", ha sbottato un altro utente social commentando il cambio programmazione del talk show.

'Mediaset intervenga', i fan di U&D polemici sui social

"Mediaset intervenga per fermare questi continui cambi di palinsesto. Sia U&D che Terra amara sono sempre penalizzati e non è giusto", ha sbottato qualcun altro su Facebook, augurandosi che i vertici Mediaset possano intervenire al più presto.

Una polemica alimentata anche dal fatto che la prossima settimana sono previste altre due giornate di stop per la trasmissione dei sentimenti.

Uomini e donne non sarà in onda neppure il 24 e 25 aprile per il ponte della Liberazione. Di conseguenza i fan della trasmissione dovranno attendere il 26 aprile per vedere le nuove puntate di questa edizione, che proseguirà fino a fine maggio in tv.