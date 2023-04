La puntata di U&D che è stata registrata il 15/04, sta per essere trasmessa su Canale 5: le anticipazioni che circolano in rete da sabato scorso, infatti, fanno sapere che questo lunedì si parlerà soprattutto di Paola e della sua scelta di interrompere la conoscenza con un signore. Gianni Sperti e vari membri del parterre criticheranno molto la dama e la accuseranno di essere lì solo per visibilità: lei, contrariata per gli attacchi ricevuti, si metterà faccia a faccia con Armando.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con U&D

Lunedì 17 aprile sarà trasmessa in tv la prima parte della registrazione di U&D di sabato scorso: a due giorni di distanza da quando l'ha condotta, Maria De Filippi sta per proporre ai telespettatori una puntata molto movimentata del suo dating-show.

Quello che andrà in onda oggi su Canale 5, dunque, sono soprattutto i tanti attacchi che Paola ha ricevuto per aver deciso di non portare avanti una frequentazione.

Gianni Sperti sarà tra i primi a criticare la dama e i molti fallimenti sentimentali nei quali sta incappando da quando è nel parterre del Trono Over; all'opinionista, però, si aggiungeranno anche alcuni cavalieri del cast.

Armando, in particolare, andrà contro Ruocco e lo farà con parole che faranno perdere le staffe alla diretta interessata: stanca di essere presa di mida da tutti, la donna andrà faccia a faccia con Incarnato e discuterà a lungo con lui.

Le novità sui personaggi di U&D

Gli spoiler delle riprese di U&D che si sono svolte il 15 aprile (e che saranno trasmesse in tv a partire da oggi), fanno sapere che Paola sarà protagonista anche di un altro momento di tensione.

Quando Maria De Filippi chiederà a Gemma se è vero che sta conoscendo un nuovo signore del parterre, Ruocco chiederà la parola per chiarire che lo sta frequentando anche lei e che la sera stessa ci sarebbe andata a cena insieme.

Tra le due dame nascerà un battibecco sia su Elio che su vecchie questioni che le hanno sempre viste di pensieri opposti: le anticipazioni della registrazione del 16/04, infatti, confermano che le protagoniste del Trono Over hanno continuato a litigare e che l'hanno fatto per oltre 15 minuti tra urla e accuse reciproche.

Alla torinese, in particolare, non è andata giù la parola "affamata" che Paola le ha attribuito durante il loro diverbio e l'ha sottolineato in modo deciso e con un tono di voce molto alto.

La giovane protagonista di U&D

Al centro della puntata di U&D che andrà in onda a partire del 17 aprile, ci sarà anche Nicole. La tronista, infatti, commenterà le esterne che ha fatto in settimana con Andrea e con Carlo (ha baciato soltanto il secondo), confermando la sua intenzione di non andare a riprendere Cristian.

Non mancheranno, poi, le frecciatine di Roberta alla ragazza che da un paio di mesi a questa parte sta cercando l'anima gemella davanti alle telecamere. La dama punzecchierà Santinelli dicendo che sarebbe in grado solo di baciare e che i contenuti li porterebbero i suoi corteggiatori; in poche parole, Di Padua ha definito "vuota" la romana con la quale si è già scontrata tantissime volta da quando entrambe fanno parte del cast del dating-show.

Domenica scorsa, invece, la protagonista del Trono Classico ha messo in discussione la sincerità di Carlo dopo aver saputo che non aveva chiesto alla redazione di poterla vedere durante la settimana.

Del percorso di Luca Daffrè si è parlato solo il 16/04: il modello ha eliminato Carmen perché la sentiva troppo distante per età e per esperienza, mentre ha accettato di farsi corteggiare da una giovane con la quale si era già scambiato dei messaggini sui social network.