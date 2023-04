Il Paradiso delle Signore 7 continua il suo appuntamento su Rai 1 con nuove puntate. Le anticipazioni di martedì 18 aprile evidenziano che Flora scoprirà che Umberto è sulle tracce di Adelaide e questo non le farà affatto piacere. Per Vito, invece, non sarà facile trovare le parole giuste per proporre a Maria il trasferimento in Australia. Nel frattempo, Matilde sarà chiamata a dare la sua testimonianza sulla notte dell'incendio e Tancredi proverà a dissuaderla dall'indagare oltre. Ci sarà spazio anche per Roberto che noterà il forte legame tra Stefania e Marco, mentre Francesco fantasticherà sull'incontro di Irene con i suoi parenti.

Infine, Vittorio vedrà Matilde per lavoro.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Vittorio vedrà Matilde per lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 18 aprile spiegano che la riapertura del caso che riguarda l'incendio al mobilificio Frigerio riaprirà vecchie ferite in Matilde. La donna sarà chiamata a testimoniare sui fatti sull'incendio all'azienda di famiglia e la sua voglia di conoscere la verità sarà sempre più forte. A mettere un freno alla sua sete di giustizia sarà suo marito Tancredi che proverà in tutti i modi a dissuaderla dall'indagare. Per Vittorio, invece, arriverà il momento di dover incontrare la signora Frigerio per una questione di lavoro.

Anticipazioni puntata di martedì 18 aprile: Flora arrabbiata con Umberto

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di martedì 18 aprile sarà incentrata anche su Roberto che si renderà conto del forte legame ancora esistente tra Stefania e Marco. Il pubblicitario inizierà a sospettare che l'amore tra i due ragazzi non sia mai finito.

Nel frattempo, Flora verrà a sapere che Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide e prenderà molto male questa decisione del suo compagno che dimostrerà di essere ancora molto legato a sua cognata.

Vito in difficoltà con Maria, Alfredo ottimista per Irene

Le trame de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che martedì 18 aprile ci sarà spazio per due delle coppie più giovani della soap.

Vito e Maria, presto dovranno affrontare un ostacolo molto importante che riguarda il loro futuro. Il pubblicitario, infatti, continuerà a pensare ad una vita con la sua fidanzata in Australia e si renderà conto di doverle parlare al più presto di questo progetto. L'uomo, tuttavia, penserà alle parole giuste per convincere Maria a lasciare Milano e non sarà facile, visto che la ragazza ha da poco ricevuto un'offerta importante da Vittorio per diventare la nuova stilista. Alfredo, invece, non potrà fare a meno di pensare al momento in cui presenterà Irene ai suoi parenti, ufficializzando il loro fidanzamento.