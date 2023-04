L'appuntamento con Un passo dal cielo 7 torna in onda il prossimo giovedì 13 aprile su Rai 1 con la messa in onda della terza puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulla serie tv con Giusy Buscemi e Marco Rossetti rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le indagini di Manuela, la quale proverà a cercare la verità sulla sorella di Nathan.

Spazio anche ai dubbi di Vincenzo: l'uomo inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto di Carolina.

Manuela indaga con Nathan: anticipazioni Un passo dal cielo 7 del 13 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Un passo dal cielo 7 prevista giovedì 13 aprile in tv, rivelano che alla vigilia di un evento di dressage, accadrà un qualcosa di a dir poco spiazzante.

Un prezioso cavallo sparirà nel nulla e poco dopo si scoprirà che il suo proprietario è stato ucciso.

Un omicidio che porterà Manuela ad impegnarsi in prima persona per cercare di scoprire la verità su quanto è accaduto.

La donna, infatti, si metterà subito all'opera e darà il via alle indagini per arrivare alla risoluzione di questo mistero potendo contare sul sostegno e il supporto di Nathan, che saprà dargli una mano per arrivare alla risoluzione di questo giallo.

Vincenzo dubita di Carolina: anticipazioni Un pass dal cielo 7 del 13 aprile

E poi ancora, le anticipazioni sulla terza puntata di Un passo dal cielo 7 prevista giovedì prossimo nel prime time di Rai 1, rivelano che Manuela indagherà sui retroscena legati alla difficile storia della sorella di Nathan e del figlio che la donna ha avuto da Paron.

A rendere tutto particolarmente complicato ci penserà anche Gregorio, alle prese con le difficoltà legate al suo ruolo di padre single.

Ma non è finita qui, perché nel corso di questo terzo appuntamento con la settima stagione della fiction in onda in prime time, ci sarà spazio anche per i dubbi di Vincenzo.

Le anticipazioni sulla puntata di giovedì 13 aprile rivelano che l'uomo inizierà ad avere dei seri sospetti sul conto della sua amata Carolina, al punto da ipotizzare che la donna lo stia tradendo con qualcun altro.

Ma è davvero così? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi.

Volano gli ascolti di Un passo dal cielo 7: la fiction con Giusy Buscemi domina nel prime time di Rai 1

Una terza puntata che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati della fiction che, al debutto, ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

Sono stati quasi cinque milioni gli spettatori che hanno seguito la prima puntata di Un passo dal cielo in prime time su Rai 1, pari ad uno share che ha sfiorato anche il muro del 28% e picchi di oltre il 33% durante la messa in onda.