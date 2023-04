Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai, ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Lara Martinelli sta continuando imperterrita a provare a insediarsi sempre più prepotentemente nella vita di Roberto Ferri. Per riuscire in tale intento, la dark lady usa principalmente due armi, da un lato fa leva sulle sue doti seduttive e dall'altro lato punge la paternità dell'avvocato utilizzando il piccolo Tommaso, il tutto a discapito di una sempre più insofferente Marina Giordano. In realtà, però, il bambino non è di Lara, e quindi nemmeno di Roberto, ma di una ragazza dall'identità ancora ignota apparsa in un episodio di Un posto al sole andato in onda a luglio scorso.

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, la ragazza misteriosa potrebbe aver venduto il proprio pargolo a Martinelli in cambio di denaro.

Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano ideata da Wayne Doyle, in merito alle puntate che andranno in onda dal 10 al 14 aprile, evidenziano che l'intricata storyline che coinvolge Marina, Lara e Roberto proseguirà senza tregua.

Nonostante Ferri e Giordano sarebbero chiamati a godersi un po' di tranquilla vita coniugale, a rovinare il loro idillio amoroso continuerà a pensarci Martinelli.

Lara, difatti, inscenerà una nuova e improvvisa urgenza che costringerà Roberto a correre prontamente da lei, suscitando una certa frustrazione in Marina, la quale parrà arrivata al limite della sopportazione in merito alle vessazioni e alle intromissioni del terzo incomodo.

Allo stesso tempo, la signora Giordano potrà godersi il piacevole e inaspettato ritorno di Anoux a Napoli.

Che Tommaso non sia realmente figlio di Roberto, quindi non appartenente alla famiglia Ferri, è risaputo come il fatto che il bimbo viene utilizzato da Lara per tenere stretto a sé Ferri.

Ciò che invece non è ancora palese è l'identità della vera madre del piccolo Tommy, in quanto della stessa i telespettatori sono a conoscenza soltanto del suo volto apparso in una puntata dello sceneggiato italiano di Rai 3 andata in onda a luglio 2022.

Grazie al suo passato con il losco Menkov, Lara si era rivolta alle sue conoscenze in Russia, tramite le quali era entrata in contatto con la madre di Tommaso.

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali a riguardo, la madre biologica di Tommaso potrebbe averlo venduto a Lara in cambio di denaro, magari perché costretta da terzi o per mero scopo di lucro.