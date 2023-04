L'appuntamento con Un passo dal cielo 7 prosegue su Rai 1 e, giovedì 20 aprile, andrà in onda la quarta puntata in prima visione assoluta.

Le anticipazioni sulla fortunata serie tv con protagonista Giusy Buscemi rivelano che Manuela si ritroverà a vivere una situazione di pericolo, che la metterà a durissima prova.

Manuela si ritrova in serio pericolo: anticipazioni Un passo dal cielo 7 quarta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla quarta puntata di Un passo dal cielo 7 in programma giovedì 20 aprile in prime time su Rai 1, rivelano che il ritrovamento di una donna sulla sponda del fiume, porteranno Manuela e Vincenzo ad occuparsi di questa nuova indagine.

I colpi di scena non mancheranno e, i due fratelli, si ritroveranno a dover indagare anche all'interno del mondo degli artigiani che realizzano gli strumenti musicali dal legno vergine.

La stessa Manuela, nel bel mezzo dell'indagine, finirà per ritrovarsi in pericolo: Nathan, Vincenzo e Gregorio uniranno le loro forze per metterla in salvo e per far sì che non si arrivi al peggio.

Mirko sparisce nel nulla: anticipazioni Un passo dal cielo 7 quarta puntata del 20 aprile

E poi ancora, le anticipazioni di questa quarta puntata di Un passo dal cielo 7 rivelano che ci sarà spazio anche per la sparizione nel nulla di Mirko.

Il ragazzo farà perdere le sue tracce in maniera del tutto misteriosa e, a quel punto, sarà Nathan ad occuparsi di lui e proverà così a cucire le ferite che sono ancora presenti nel cuore di Mirko, tali da portarlo a far perdere le sue tracce.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della prossima puntata della fiction prevista per giovedì 20 aprile su Rai 1, ci sarà spazio anche per il ritorno stabile di Eva.

E, la presenza della donna, finirà per scatenare una nuova crisi tra Vincenzo e Carolina: quest'ultima finirà per rendersi protagonista di un errore che si rivelerà particolarmente grave e difficile da rimediare.

Di cosa si tratta?

Una quarta puntata decisamente da non perdere per tutti gli appassionati di Un passo dal cielo 7 che, con la seconda puntata, ah registrato una flessione nel numero complessivo di spettatori.

Calano gli ascolti per Un passo dal cielo 7, ma è sempre leader del prime time

Dopo un ottimo esordio con quasi quattro milioni e mezzo di fedelissimi, la fiction con Giusy Buscemi è calata sotto la soglia dei quattro milioni, fermandosi al 22% di share.

Numeri che hanno permesso comunque alla Serie TV di vincere la gara ascolti del prime time ma, a questo punto, si spera che non ci saranno ulteriori cali nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione, che saluterà il suo pubblico verso metà maggio.