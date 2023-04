Un Posto al sole continua con nuove vicende su Rai 3 e le anticipazioni settimanali dal 10 al 14 aprile annunciano numerosi colpi di scena per le famiglie di Posillipo. Tra Viola ed Eugenio sembrerà tutto risolto, ma sul più bello per la donna inizieranno ad arrivare dei ripensamenti. Per Damiano, invece, ci sarà un ritorno di passione con Rosa, ma non ci saranno le basi per una riconciliazione definitiva. In primo piano ci sarà anche la gravidanza di Angela che creerà delle emozioni contrastanti in famiglia, mentre tra Roberto e Marina la crisi non si fermerà.

Anticipazioni Un Posto al sole: Viola in dubbio a un passo dal trasferimento a casa Nicotera

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 10 al 14 aprile raccontano che ci sarà un bel po' di movimento tra le coppie di Palazzo Palladini. Viola si preparerà a portare avanti la sua scelta, lasciando casa Giordano per trasferirsi da Eugenio e ricominciare la vita in famiglia con lui e il piccolo Antonio. Tuttavia, proprio sul più bello, i dubbi torneranno a tormentare Viola che non sarà più sicura di aver preso la decisione che davvero desiderava. Nel frattempo, Damiano capirà che ormai ha perso per sempre la donna che amava e questo lo addolorerà molto, tanto da compiere un'azione inaspettata.

Anticipazioni settimanali, puntate 10-14 aprile: Damiano e Rosa si lasceranno andare

Le puntata di Un Posto al sole che andranno in onda nella settimana dal 10 al 14 aprile vedranno protagonista Damiano che dovrà rinunciare a Viola. Il poliziotto, probabilmente preso dalla delusione, si riavvicinerà alla sua ex, Rosa e con lei scoppierà di nuovo la passione.

L'incompatibilità dei loro caratteri, tuttavia, si farà risentire presto e la domestica di casa Poggi si renderà subito conto della realtà. Rosa capirà che il momento di passione con Damiano non potrà gettare le basi per una relazione solida. Al centro dei riflettori ci sarà anche la famiglia Boschi che vivrà emozioni contrastanti.

Franco e Angela aspettano un figlio, Roberto e Marina sempre più distanti

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che nella settimana dal 10 al 14 aprile Franco e Angela si prepareranno a diventare di nuovo genitori. I due coniugi vivranno diversamente questa bella novità, con Boschi che avrà dei modi poco sensibili e Angela che sarà presa dallo sconforto. Il malumore dei genitori di Bianca sarà dovuto sicuramente al timore dei problemi economici che potrebbero esserci in futuro. Franco, infatti, rischierà seriamente di perdere il posto di lavoro, mentre Angela avrebbe un'occasione professionale ma non vorrebbe lasciare Napoli e la sua famiglia. Tra Roberto e Marina, invece, proseguiranno gli alti e bassi dopo l'ennesima chiamata di Lara che porterà Ferri a correre da lei. La signora Giordano non riuscirà più a sopportare questa situazione, ma per sua fortuna a Napoli arriverà Arnoux che la porterà a prendere una drastica decisione.