Al Paradiso delle signore 7, lunedì 17 aprile si aprirà una settimana ricca di emozioni per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta. A casa Colombo ci sarà entusiasmo per l'imminente matrimonio tra Gemma e Roberto e si prepareranno gli inviti. In Caffetteria, invece, non mancherà la tensione dovuta alla delusione di Marcello nei confronti della contessa che gli ha mentito. Nel frattempo, Vittorio chiederà a Maria di diventare la nuova stilista prendendo il posto di Flora, mentre Vito inizierà a sognare un futuro con la sua amata in Australia.

Infine, saranno arrestati i potenziali responsabili dell'incendio alla ditta Frigerio e il caso sarà riaperto, sconvolgendo le vite di Tancredi e Matilde.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Maria riceverà una proposta di lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 17 aprile raccontano che tra Vito e Maria sembrerà essere tornato il sereno, ma presto un nuovo problema potrebbe mettere in crisi la coppia. La signorina Puglisi, infatti, riceverà da Vittorio Conti l'allettante proposta di prendere il posto di Flora come stilista del Paradiso. Per Maria si tratterebbe di un salto di carriera non indifferente che potrebbe coronare il suo sogno professionale. Vito, però, ignaro di tutto, continuerà a fantasticare sul suo futuro con la fidanzata e i suoi progetti sarebbero ben diversi, visto che vorrebbe trasferirsi con lei in Australia.

Anticipazioni puntata di lunedì 17 aprile: Marcello nervoso per Adelaide

La puntata de Il Paradiso delle signore 7, che andrà in onda lunedì 17 aprile, vedrà al centro delle scene anche la delusione di Marcello. Dopo aver scoperto che Adelaide gli ha mentito, Barbieri sarà pieno di rabbia e riverserà il suo nervosismo in Caffetteria.

Il comportamento della contessa non passerà inosservato neanche agli occhi di Umberto che inizierà ad insospettirsi e vorrà vederci chiaro. A casa Colombo, invece, regnerà la gioia per le imminenti nozze tra Gemma e Roberto. I due fidanzati avranno già pronti gli inviti da consegnare alle veneri.

Il caso dell'incendio al mobilificio Frigerio verrà riaperto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che, nella puntata di lunedì 17 aprile, Clara non avrà più intenzione di fingere che Francesco sia il suo corteggiatore. Nel frattempo, Tancredi ringrazierà Marco per non aver parlato a Matilde di lui. Per la signora Frigerio, tuttavia, arriverà il momento di fare i conti con il passato, perché sarà riaperto il caso dell'incendio del mobilificio. I potenziali responsabili saranno arrestati, ma le ferite torneranno a bruciare e a sconvolgere le vite di Tancredi e sua moglie.