Che cosa scopre Roberto su Lara e Tommaso nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3? Il piccolo Tommy è stato di nuovo male ed è stato ricoverato in pediatria, con grande apprensione dei medici, che non si spiegano che cosa abbia il piccolo. Il picco febbrile è infatti molto strano, soprattutto a distanza di così breve tempo. Lara si è mostrata affranta e in ansia, ma i telespettatori sanno che sta fingendo per far credere a Roberto di essere cambiata e, nello stesso tempo, cercare di farlo avvicinare a lei con la scusa del figlio e dei sensi di colpa che Ferri si porta nel cuore.

Cosa nasconde davvero Lara e a cosa sono dovuti i ricoveri del bambino? Gli spoiler Upas faranno luce su tutto ciò nel corso degli episodi che andranno in onda nel mese di maggio.

Un posto al sole anticipazioni puntate maggio 2023: che cosa ha Tommaso?

Da diverso tempo Tommy sta male e Roberto corre sempre da Lara e dal piccolo, allarmato per la salute del bambino. Nessuno, medici compresi, si spiega la reale causa dei picchi di febbre di Tommaso e la situazione sembra fuggire di mano. Ferri è completamente preso da questa complicata situazione e, anche non volendolo, sta trascurando Marina, sempre più frustrata e certa che il suo matrimonio sia al capolinea.

Nelle prossime puntate Roberto avrà un'idea per scoprire i reali malesseri di Tommaso ma che, se messa in pratica, farebbe cadere il piano di Lara.

Come farà dunque la spietata Martinelli a far desistere Ferri? Anche se le sue paure verranno arginate per un po', la verità sembra essere molto vicina.

Lara sta facendo ammalare di proposito Tommaso?

La spiegazione più coerente è che sia stata Lara a provocare i malesseri del povero Tommaso, così da avere una scusa valida per chiamare Roberto e averlo al suo fianco, sperando di farlo capitolare una volta per tutte.

Stando alle anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda nel mese di maggio, si scoprirà che dietro i ricoveri inspiegabili di Tommy si nasconde un retroscena spiazzante.

Il piano di Lara per far credere a Ferri che Tommaso sia suo figlio ha le ore contate, e non solo. Nei prossimi episodi emergerà anche la reale causa dello stato di salute pessimo del povero bimbo.

Quando tutto verrà a galla, Lara pagherà per le sue malefatte? Da non sottovalutare anche il fatto che Filippo si sta chiedendo come mai il piccolo Tommy sia sempre in ospedale. E chissà che sia proprio lui a dare l'imput giusto a Roberto affinché scopra cosa si nasconde dietro tutto questo.

Ricordiamo che gli episodi di Upas possono essere rivisti anche in replica dopo la messa in onda su Rai 3 delle 20:50 accedendo al portale gratuito RaiPlay.