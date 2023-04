Quali saranno i risvolti e le novità per Marina nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3? Le anticipazioni rivelano che la signora Giordano continuerà ad essere al centro delle trame della seguitissima soap opera che, tutte le sere, appassiona una media di quasi due milioni di spettatori.

I colpi di scena non mancheranno anche se, per il momento, l'attrice ha ammesso di non sapere ancora quali saranno le novità che riguarderanno il suo personaggio.

Marina e Roberto in crisi: anticipazioni Un posto al sole nuove puntate

Nel dettaglio, l'appuntamento con la soap Un posto al sole continua a riservare colpi di scena e, anche nel corso delle prossime puntate di questa stagione, ci sarà spazio per l'evolversi della relazione tra Marina e Roberto.

I due si ritroveranno al centro delle trame, intenti ad affrontare la crisi che li vedrà protagonisti, dovuta alla presenza fin troppo ingombrante di Lara.

La donna non avrà alcuna intenzione di fare un passo indietro e quindi farsi da parte nel suo legame con Ferri, intenzionata più che mai a portare zizzania nel matrimonio con Marina.

E alla fine, Lara riuscirà ad avere la meglio dato che metterà in profonda crisi la signora Giordano, tanto da farle prendere la decisione di lasciare Napoli per un po' di tempo per trasferirsi a Londra da sua figlia e dall'amata nipote.

'Non so in futuro cosa accadrà', le parole dell'attrice di Marina nella soap Un posto al sole

Ma quali saranno i risvolti di questa vicenda? Cosa ne sarà di Marina e Roberto? Riusciranno a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore oppure no?

"Marina ha finalmente coronato il sogno di diventare la signora Ferri. Non so in futuro cosa accadrà, ma intanto se la gode come faccio io", ha dichiarato l'attrice di Marina in una nuova intervista dove ha parlato del suo personaggio e di quello che succederà nelle prossime puntate di Un posto al sole.

"Piace perché è umana, è una passione. Si getta a capofitto nelle cose", ha aggiunto ancora Nina Soldano parlando del suo personaggio che continua ad essere uno dei volti di spicco di Un posto al sole.

Sempre ottimi ascolti per l'appuntamento con Un posto al sole su Rai 3

In attesa di scoprire cosa succederà nel rapporto tra Marina e Ferri, prosegue il grande successo di ascolti della soap opera su Rai 3.

La media delle ultime settimane di programmazione ha registrato un ascolto di oltre 1,7 milioni di spettatori al giorno, con punte che hanno sfiorato anche i due milioni di fedelissimi con gli episodi che erano stati dedicati ai funerali di Teresa e picchi di share che hanno toccato anche il 10% nell'affollatissima fascia dell'access prime time di Rai 3.