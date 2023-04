Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a domenica 9 aprile, Brooke confesserà a Hope di avere baciato Deacon la notte di Capodanno dopo essersi ubriacata ed insieme a Liam cercheranno di evitare che Douglas possa rivelare la notizia ai Forrester. Inoltre Paris e Carter dopo aver passato una serata romantica decideranno di frequentarsi, mentre Taylor ribadirà ai propri figli ed a Ridge di essere tornata a Los Angeles solo per stare vicini a loro.

Douglas dice a Liam di aver visto la nonna baciare Babbo Natale

Nelle puntate di "Beautiful" in onda dal 3 al 9 aprile, Paris comunicherà a Carter di non essere gelosa del fatto che Zende uscirà con una modella. Intanto nello chalet, Douglas dirà a Liam che sua nonna ha baciato Babbo Natale. Spencer comprenderà che il bambino sta raccontando qualcosa realmente accaduta e ne parlerà subito con Hope. I due decideranno di capirci meglio. Inoltre Brooke sarà presa dai rimorsi per le numerose bugie che sta dicendo a tutti e dal fatto che Ridge che le stia esternando apertamente il proprio sostegno. Sheila invece non vedrà l'ora che Logan venga messa in cattiva luce da tutti.

Taylor contenta di vedere la sua famiglia unita

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 9 aprile, Hope è consapevole che Douglas è un bambino sincero e pertanto sceglierà di confrontarsi con la madre per capire cosa è successo veramente. Logan di fronte alle pressanti domande della figlia alla fine le confesserà che la notte di Capodanno si è ubriacata e successivamente ha baciato Deacon, cui ha anche dormito.

Intanto Paris e Carter trascorreranno una serata intima, nel corso della quale si daranno un bacio e decideranno di proseguire la loro conoscenza.

Nel frattempo Steffy, Thomas, Ridge e Taylor si troveranno alla Forrester Creations. Hayes sarà felice di vedere la famiglia unita. Steffy inviterà tutti a passare una serata insieme, ma Ridge non sarà del tutto convinto.

La dottoressa allora sottolineerà il fatto di essere tornata in città per stare vicini ai figli e che non vuole ostacolare il suo matrimonio con Brooke. Quest'ultima temerà le conseguenze di quanto fatto e sarà dubbiosa con Hope sul fatto che il marito possa capire le sue ragioni.

Katie incontra Carter

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge e Taylor rivivranno i momenti passati. Intanto i fratelli Forrester ribadiranno alla madre il proposito che torni insieme al loro padre. Ridge invece si recherà da Brooke e la troverà turbata, ma non capirà il perché. All'improvviso sopraggiungerà Steffy e Logan inciterà l'uomo a stare con lei. In seguito la donna parlerà con Liam e Hope e saranno concordi sul fatto che Douglas debba fare silenzio sulla vicenda, peccato però che stia avvenendo il contrario.

Nel frattempo Grace chiederà a Paris costa stia accadendo tra lei e Zende e verrà a conoscenza che non ha intenzione di sposarsi con lui. In tutto questo Hope, pressata dalla madre, domanderà a Thomas di far tornare Douglas a casa. Sia Steffy che Ridge resteranno straniti davanti a questa richiesta. Una volta giunto da Hope, Brooke parlerà con il bambino e lo pregherà di non dire più che l'ha vista baciare Babbo Natale. Infine Katie incontrerà Carter e capirà subito che sta nascondendo qualcosa.