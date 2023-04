Le trame di Un posto al sole si fanno sempre più avvincenti e la puntata della soap partenopea che andrà in onda mercoledì 12 aprile vedrà al centro delle scene ancora Clara e Alberto. Tra Diana e Palladini le cose non andranno più bene e l'avvocato sfogherà la sua rabbia ingiustamente sulla sua compagna. Nel frattempo, al Vulcano ci sarà aria di festa dopo la conferma della società tra Silvia, Diego e Nunzio che saranno pronti a ripartire dopo la crisi del locale. Damiano, invece, sarà addolorato scoprendo che Viola è tornata con Eugenio e questo lo porterà a compiere un'azione inaspettata.

Infine, Filippo e Guido si impegneranno per far tornare la pace tra le rispettive mogli.

Anticipazioni Un Posto al sole: Alberto sconvolto per le parole di Diana

Le anticipazioni di Un Posto al sole della puntata di mercoledì 12 aprile raccontano che in primo piano torneranno Clara e Alberto. L'avvocato Palladini, infatti, avrà un bel po' di problemi con Diana che gli dirà qualcosa che lo sconvolgerà. Le trame non specificano di cosa si tratti, ma dando uno sguardo a quello che accadrà nelle prossime puntate, è probabile che l'architetto decida di troncare la sua relazione con Alberto dopo la sorpresa di Clara e Federico allo studio. Palladini sfogherà la sua rabbia su Clara anche se lei non avrà nessuna responsabilità.

Chi sperava in un cambiamento positivo di Alberto, quindi sarà deluso.

Anticipazioni puntata di mercoledì 12 aprile: Damiano addolorato per aver perso Viola

Nella puntata di Un Posto al sole che andrà in onda mercoledì 12 aprile, Damiano verrà a sapere che Viola ha deciso di tornare con Eugenio. Il poliziotto non prenderà affatto bene questa notizia e sarà addolorato al pensiero di aver perso per sempre la donna che amava.

Preso dalla delusione, Damiano si lascerà andare a un'azione inaspettata, dando una speranza a una corteggiatrice che lo conosce molto bene.

Al Caffè Vulcano Silvia, Diego e Nunzio festeggeranno un nuovo inizio

Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che mercoledì 12 aprile ci sarà aria di festeggiamenti al Caffè Vulcano.

Dopo essersi lasciata alle spalle il pericolo di avere Alberto come socio, Silvia sarà pronta a dare il via alla nuova società con Nunzio e Diego. I tre amici saranno entusiasti e fiduciosi nel futuro, decisi a recuperare tutto quello che hanno perso nei mesi di crisi e a ridare al locale la reputazione che merita. Nel frattempo, i litigi e i dispetti tra Mariella e Serena continueranno, ma questa volta Guido e Filippo si daranno da fare per far tornare la pace tra le due vicine di casa.