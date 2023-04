Le prossime puntate di Un posto al sole vedranno diversi cambiamenti a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile spiegano che tra Angela e Franco si creerà una frattura che sembrerà insanabile. Alberto ,invece, sarà sempre più nervoso a causa dei suoi problemi personali e riverserà la sua rabbia su Niko. Non andrà meglio per Rosa che a causa della delusione ricevuta da Damiano potrebbe riversare il suo risentimento su Viola, mentre Mariella sarà ad un passo dallo scoprire le foto di Guido. Infine, Otello chiederà a Rossella e Riccardo di accompagnarlo a Indica, ma per lui non sarà così facile come credeva.

Anticipazioni Un posto al sole: Franco nervoso con Angela

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile raccontano che Franco sarà sempre più nervoso a causa della sua situazione lavorativa e a farne le spese sarà soprattutto Angela. Quest'ultima inizierà a riflettere seriamente sulla sua vita e non sopporterà più l'atteggiamento del marito. Per la figlia di Giulia non sarà facile perdonare a Franco di non esserle stato accanto quando credeva di essere incinta e deciderà di allontanarsi da lui. A casa Boschi un'altra crisi sembrerà rimettere in discussione il matrimonio dei genitori di Bianca.

Anticipazioni puntate di mercoledì 26 e giovedì 27 aprile: Rosa rancorosa con Damiano

Le puntata di Un posto al sole che andranno in onda mercoledì 26 e giovedì 27 aprile vedranno al centro dei riflettori anche Rosa che non riuscirà a mandare giù il rifiuto del suo ex. Rosa coverà rancore nei confronti di Damiano e potrebbe sfogare la sua rabbia con Viola.

Anche Alberto sarà furioso a causa dei tanti problemi personali e a farne le spese questa volta sarà Niko. L'avvocato Palladini in pochi giorni vedrà crollare tutto quello che a fatica aveva ricostruito e questo pensiero lo farà impazzire.

Mariella sarà ad un passo dal vedere le foto di Guido al pub

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che nelle puntate di mercoledì e giovedì ci sarà ampio spazio anche per Otello, che penserà di invitare Rossella e Riccardo ad andare con lui a Indica.

Per l'ex vigile, tuttavia, sarà subito chiaro che dopo la morte della moglie fare questo viaggio rischierà di rivelarsi molto difficile. Otello, infatti, farà molta fatica a ritornare nei luoghi in cui è stato felice con Teresina. Tra i protagonisti delle puntate ci saranno anche Guido e Mariella. La donna, dopo aver parlato con Bice sarà sempre più sospettosa nei confronti di suo marito e sarà decisa a cercare nel suo cellulare qualche prova del suo presunto tradimento. Sarà grazie alla sua amica che Mariella troverà un codice pin per entrare nel telefono di Guido e sarà ad un passo dal vedere le foto con le turiste tedesche.