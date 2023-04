Un posto al sole sarà presente anche nella prima settimana di maggio, anche se non tutti i giorni. Lunedì, a quanto pare, la soap opera campana non andrà in onda poiché verrà dato spazio al concerto del Primo Maggio. Gli abitanti di Palazzo Palladini torneranno ad intrattenere il pubblico il giorno seguente, al solito orario delle 20.50 circa. Cosa accadrà in UPAS dal 2 al 5 maggio? A quanto pare, di tutto e di più. A causa delle sempre più precarie condizioni di salute del piccolo Tommy, i genitori del bambino dovranno lasciare Napoli per effettuare delle indagini approfondite.

Marina resterà da sola e sarà alquanto preoccupata. Intanto tra Clara e Alberto le strade si separeranno in maniera irreparabile, ma anche un'altra coppia sarà sul punto di rottura. Si tratta di Angela e Franco. I genitori di Bianca, infatti, finiranno per discutere di ogni cosa, senza riuscire ad andare d'amore e d'accordo come un tempo. Che la loro storia stia tramontando?

Un posto al sole anticipazioni 2-5/5: Tommaso peggiora, Lara e Roberto partono

La salute di Tommaso non accennerà a migliorare e ciò desterà sempre più preoccupazione in Roberto Ferri. E mentre quest'ultimo non si darà pace, Marina non digerirà le macchinazioni di Lara, in quanto convinta che sia tutto un bluff per 'rubarle' il marito.

Prossimamente, siccome i medici non riusciranno ad arrivare ad una diagnosi e a capire che cosa abbia il bambino, Roberto prenderà una decisione destinata a sconvolgere i piani di Lara. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che i genitori di Tommy partiranno per fare delle indagini approfondite sulla salute del bambino.

Cosa farà Marina Giordano una volta rimasta sola a Napoli? A quanto pare, la donna sarà preoccupata che la sua rivale possa rovinare il matrimonio con Roberto.

UPAS anticipazioni al 5 maggio: Ornella e la scoperta su Giulia e Luca

Ornella farà una scoperta riguardante Giulia, e cioè che era a conoscenza del fatto che Luca De Santis avrebbe preso il suo posto da primario.

Tuttavia, alla dottoressa non resterà altro da fare che consegnare il suo ruolo, ma non le sarà affatto facile farsi da parte.

Sergio Massaro continuerà a mettere in grosse difficoltà Guido, spingendolo all'esasperazione. Al vigile non resterà altro da fare che minacciare il poliziotto di vuotare il sacco con la moglie Bice. Intanto Mariella e suo marito, finalmente, potranno salpare per la crociera tanto desiderata dalla donna.

Un posto al sole puntate 2-5/5: Angela e Franco vicini alla rottura

Per Alberto e Clara non sembreranno esserci delle buone speranze. Mentre l'avvocato dovrà digerire questa rottura, lei sarà sempre più propensa a riprendere in mano le redini della sua vita. Nel frattempo il caffè Vulcano si ritroverà ad avere Otello come cliente fisso. Ancora aria di maretta in casa Boschi-Poggi. I rapporti tra i due coniugi continueranno ad essere avvolti dalla tensione ed ogni cosa sarà argomento di discussione. I due si lasceranno?