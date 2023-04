Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera creata da Wayne Doyle, per ciò che concerne gli episodi di martedì 2 e mercoledì 3 maggio, riportano che Roberto Ferri avrà sempre più a cuore la salute del piccolo Tommaso. Ornella Bruni, invece, verrà amaramente a conoscenza che la sua amica Giulia Poggi sapeva da tempo che Luca De Santis sarebbe diventato primario al posto suo. Nel frattempo Guido Del Bue minaccerà Sergio Massaro di svelare tutta la verità.

Guido, in ultimo, accetterà di partire in crociera con Mariella Altieri, intanto Ornella soffrirà non poco quando arriverà il momento di cedere il suo posto a De Santis.

Marina prenderà sottogamba la salute cagionevole di Tommy

Gli spoiler di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda sulla terza rete Rai martedì 2 e mercoledì 3 maggio, anticipano che se da un lato la salute precaria del piccolo Tommaso starà sempre più a cuore a Roberto, dall'altro lato Marina Giordano sembrerà prendere sottogamba i malesseri del bimbo.

Marina sarà in forte crisi e penserà che la salute cagionevole di Tommy sia frutto dell'ennesima mossa diabolica di Lara Martinelli.

Guido minaccerà Sergio di dire tutta la verità

Le trame dello sceneggiato di casa Rai, per ciò che riguarda gli episodi di martedì 2 e mercoledì 3 maggio, rivelano che Ornella scoprirà con disappunto che l'amica Giulia era a conoscenza da tempo della promozione del dottor De Santis come primario della clinica al posto suo.

Guido e Mariella, invece, saranno nel pieno dei loro problemi di coppia, con Del Bue che si ritroverà incastrato nella crociera organizzata dalla donna.

Non avendo granché voglia di prendervi parte, Guido minaccerà Sergio di dire tutta la verità.

Del Bue accetterà di andare in crociera con Mariella

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardo le puntate che andranno in onda su Rai 3 martedì 2 e mercoledì 3 maggio, riportano che le condizioni di salute di Tommy andranno via via peggiorando, coi medici che non sapranno più cosa pensare in merito.

Roberto, quindi, opererà una scelta che potrebbe mandar per aria i machiavellici piani della dark lady.

Sergio, successivamente, proverà a convincere Guido a non partire in crociera con Mariella, ma Del Bue non lo ascolterà e si preparerà ad accettare la proposta di Altieri.

Ornella si vedrà costretta a cedere il suo posto a Luca, rendendosi conto che tale decisione si rivelerà decisamente più sofferta di quanto avrebbe mai osato immaginare.