Da qualche ora in rete sta circolando l'indiscrezione sul possibile ritorno di Giorgio Manetti nel Trono Over di Uomini & Donne. Il settimanale Nuovo Tv ha riportato il rumor che vorrebbe il toscano in procinto di riprendere posto nel parterre maschile del dating-show, dove ritroverebbe la storica ex Gemma Galgani. Il blogger Pugnaloni, però, sostiene che - se questo rientro ci sarà davvero - comunque non dovrebbe avvenire prima dell'inizio della prossima edizione, quindi da settembre.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

In queste ore in rete si parla di un possibile e in atteso ritorno nel cast di un cavaliere che ha fatto la storia del Trono Over.

Un'indiscrezione che ha lanciato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, infatti, fa sapere che Giorgio Manetti potrebbe riaccomodarsi tra i cavalieri del dating-show a distanza di molti anni dal suo ritiro.

Questa voce è arrivata anche a Lorenzo Pugnaloni, il blogger che ogni settimana pubblica sui social network le anticipazioni di quello che accade nelle registrazioni del format di Maria De Filippi.

In una Stories che ha postato su Instagram il 25 aprile, infatti, il ragazzo ha confermato: "Nuovo Tv parla di questo ritorno e anche a me sono arrivate indiscrezioni simili. In tal caso sarebbe davvero un colpaccio e non mi dispiacerebbe rivedere Giorgio in tv".

Attesa per le prossime riprese di U&D

Ai fan che già fantasticavano sul primo incontro tra Gemma e Giorgio in una delle prossime puntate di U&D, però, Pugnaloni ha detto: "A chi me lo sta chiedendo, la vedo dura per un ritorno ora che manca un mese alla fine del programma".

Secondo il blogger, infatti, Manetti potrebbe rimettere piede agli Elios solo dopo l'estate, aprendo col botto la stagione 2023/2024 del Trono Over.

"Magari sarà per la nuova edizione di settembre, staremo a vedere", ha concluso Lorenzo.

La rivista Nuovo Tv, inoltre, precisa che quest'indiscrezione su Giorgio è trapelata proprio in un periodo in cui la ex Gemma è single e non sta frequentando nessun cavaliere.

Il parere sull'incontro a U&D

Le voci sul possibile ritorno di Giorgio Manetti si stanno diffondendo velocemente sul web, e la maggior parte dei fan di U&D sta esultando anche solo al pensiero che il toscano presto potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con la sua storica ex.

Da quando il cavaliere ha abbandonato il Trono Over, Gemma ha vissuto altri amori, ma mai nessuno di questi è stato intenso e travolgente come quello col "gabbiano". Ancora oggi, infatti, quando qualcuno degli opinionisti osa paragonare la storia con Giorgio a quelle con altri signori del cast, Galgani si impunta e precisa che si tratta di situazioni ed emozioni diverse.

Nell'ultimo periodo, comunque, la torinese è tornata al centro delle dinamiche grazie alla vivace conoscenza con Silvio. Per circa un mese, infatti, i due sono usciti insieme e lui le ha provate tutte pur di avere un'intimità con la dama: lei si è sempre rifiutata perché le sarebbe mancato il romanticismo. Uscito di scena questo spasimante, Gemma è tornata di nuovo "nell'ombra" e non riesce a trovare una persona che susciti in lei un vero interesse.