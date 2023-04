Colpo di scena al serale di Amici 2023 dove, in queste ore, il ballerino Mattia Zenzola ha dovuto fare i conti con dure offese da parte della ballerina Benedetta, sua compagna artistica al serale.

La ragazza ci è andata giù pesante nei confronti di Mattia, al punto da umiliarlo con un po' di offese che non sono passate inosservate ed hanno ferito profondamente e amaramente il giovane ballerino, tra i volti più amati dal pubblico di questa ventiduesima edizione.

Benedetta spara a zero e umilia Mattia ad Amici 22

Nel dettaglio, Benedetta ci è andata giù pesanteme nei confronti di Mattia, durante uno sfogo con Maddalena, lasciandosi andare ad un po' di offese che non sono passate inosservate.

Secondo la ballerina, Mattia non sarebbe affatto un volto televisivo e la sua fortuna sarebbe legata solo al fatto che, essendo di bell'aspetto, le ragazzine impazzirebbero per lui.

"Lui fa troppe cavolate di cui non si rende conto. Secondo me non è nemmeno troppo televisivo come pensate voi", ha sentenziato la ballerina ignara del fatto che quelle sue confidenze sarebbero state poi mostrate al diretto interessato.

"E' tamarro così di suo", ha aggiunto ancora Benedetta che non si è affatto risparmiata nei confronti del suo partner artistico al serale di questa ventiduesima edizione.

'E' fortunato perché è bello', Benedetta offende Mattia

"Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui", ha aggiunto ancora Benedetta che ha così messo in discussione anche le qualità artistiche e professionali del giovane ballerino del team guidato da Raimondo Todaro.

Secondo Benedetta, gli autori del talent show di Maria De Filippi dovrebbero inventarsi delle cose per lui, per farlo apparire nelle puntate del daytime che vanno in onda tutti i giorni su Canale 5.

"In puntata è invisibile, non parla, non fa nulla", ha proseguito ancora la ballerina umiliando il suo compagno di avventura.

Mattia deluso dalle parole di Benedetta ad Amici 22

Insomma, Benedetta non ha fatto sconti a Mattia e per la prima volta ha detto tutto ciò che pensa sul suo conto. E il ballerino come l'ha presa? Mattia è rimasto a dir poco senza parole nel momento in cui ha avuto modo di visionare le immagini dello sfogo della sua collega.

"Ci sono rimasto male, non me lo aspettavo", ha ammesso Mattia visibilmente provato aggiungendo che sentire queste cose da parte di una persona che ha sempre ritenuto una sua amica, gli ha fatto un certo effetto.

Qualcosa sembra essersi rotto tra i due giovani ballerini e non si esclude che, dopo queste parole, Mattia possa decidere di rinunciare alle coreografie con Benedetta al serale.