Oggi, mercoledì 26 aprile, Uomini e donne tornerà in onda dopo quasi una settimana di stop. La puntata che sarà trasmessa a partire da questo pomeriggio, dunque, è quella in cui Armando e Riccardo si sono messi le mani addosso durante un litigio che coinvolgeva anche Aurora. Anche se Maria De Filippi ha spinto affinché i due cavalieri facessero pace in studio, i fan sono certi che il loro "corpo a corpo" non sarà mai mostrato in televisione e che quindi sarà censurato nel montaggio.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 26 aprile sarà incentrata su Tina e sulla furiosa lite che ha avuto col signor Elio nel corso della registrazione di qualche giorno fa, la stessa in cui c'è stata una rissa tra due storici cavalieri del parterre.

Da sabato scorso, infatti, in rete non si parla d'altro che dello scontro fisico che Armando e Riccardo hanno avuto in studio mentre discutevano animatamente: i presenti non sono riusciti ad intervenire in tempo per evitare che i due si mettessero le mani addosso.

Chi ha assistito a questa scena che quasi sicuramente sarà tagliata nel montaggio, ha raccontato che Incarnato ha chiesto scusa a Guarnieri a fine riprese. A spingere affinché questo accadesse, però, è stata Maria De Filippi: la conduttrice ha reagito male al comportamento aggressivo dei due protagonisti del cast, perciò li ha obbligati a stringersi la mano in segno di pace.

Il ritorno su Canale 5 di Uomini e donne

L'anticipazione sulla forte lite tra Armando e Riccardo impazza in rete da giorni, ma sin da subito i fan di Uomini e donne hanno saputo che non l'avrebbero mai vista in televisione.

Da qualche anno a questa parte, infatti, la redazione è molto attenta a quello che viene mostrato al pubblico di Canale 5, tant'è che sono un bel po' le scene accadute ma mai andate in onda nell'ultimo periodo.

Dal finto svenimento di Pinuccia alla strigliata di Maria a Incarnato, sono molti i momenti che gli addetti ai lavori hanno preferito censurare cancellandoli dalla puntata in questione in fase di montaggio.

Lo stesso dovrebbe accadere con il "corpo a corpo" tra i cavalieri che sabato scorso sono arrivati alle mani mentre agli Elios si discuteva degli sms che Aurora ha mandato ad una ex del napoletano per cercare di smascherare le sue bugie.

Attesa per gli spoiler di Uomini e donne

A proposito della dama romana, è stata proprio lei a dare il via al litigio che ha portato alla rissa tra Riccardo e Armando.

Quest'ultimo ha reagito male alla notizia che Tropea ha contattato la sua ex Lucrezia per indagare sul loro attuale rapporto e capire se si frequentano ancora senza dirlo a nessuno.

La giovane ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis, però, ha informato subito Incarnato del gesto di Aurora e alla prima occasione gliel'ha rinfacciato davanti alle telecamere.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa su Canale 5 a partire dal 26 aprile, però, fanno sapere che Gianni Sperti ha ascoltato alcuni audio che la dama ha girato anche alla redazione ma non è venuto fuori nulla di compromettente.

Ancora una volta, dunque, il cavaliere è riuscito a divincolarsi da una situazione che poteva diventare spinosa per il suo futuro nel programma.

Proprio in merito a quello che accadrà nella prossima edizione del dating-show, in rete si vocifera che Maria sarebbe pronta a mandare via chi crea scompiglio e in cima alla lista ci sarebbe Armando. Per un "veterano" che potrebbe non essere riconfermato nel cast di settembre, un altro starebbe seriamente pensando di riprendere posto nel parterre: si tratta di Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma Galgani.