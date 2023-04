Alessio Campoli, dopo il rifiuto di Lavinia Mauro, potrebbe tornare come tronista a Uomini e donne 2023? È questo il rumor che da un po' di giorni trapela sul futuro dell'ormai ex corteggiatore del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

La sua reazione, nel momento in cui la tronista gli ha comunicato che non sarebbe stato la scelta finale, ha spiazzato i fan della trasmissione, che adesso vorrebbero vederlo sul trono.

La scelta di Lavinia a Uomini e donne: rifiuto per Campoli

Alessio Campoli è stato uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione di Uomini e donne, dove si è rimesso in gioco accettando di corteggiare Lavinia Mauro.

La tronista è stata in grado di far breccia nel cuore del corteggiatore che, dopo qualche tentennamento iniziale, ha scelto di portare avanti il suo percorso e accettare così di andare avanti fino alla fine.

Tuttavia l'esito finale della scelta è stato differente: Lavinia ha coronato il suo sogno d'amore con Alessio Corvino, l'altro corteggiatore del talk show giunto alle battute conclusive di questa edizione.

Tuttavia nel momento in cui Campoli ha fatto i conti con il sonoro rifiuto da parte della tronista, ha spiazzato con un discorso che non è passato inosservato e soprattutto con un abbraccio speciale per Lavinia che ha commosso gli spettatori, molti dei quali vorrebbero vederlo sul trono a settembre.

Alessio Campoli rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e donne

Perché nel corso di queste settimane si sono moltiplicate le richieste degli spettatori del talk show di Maria De Filippi, i quali sperano di poter vedere Campoli in trasmissione come nuovo tronista della stagione 2023/2024.

Come stanno le cose? Dopo la fine del suo percorso con Lavinia, Alessio accetterebbe di rimettersi in gioco questa volta come tronista?

A rompere il silenzio e a fare un po' di chiarezza su quello che potrebbe accadere ci ha pensato lo stesso Campoli in una nuova intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni.

'Non è l'obiettivo primario', le parole di Alessio Campoli sul trono di U&D

"Non è quello l'obiettivo primario. A oggi non ho la testa su quello o cose del genere, non ci sto pensando.

Sto tranquillo, come ci stavo un mese fa", ha dichiarato senza troppi giri di parole Alessio Campoli.

Insomma l'ex corteggiatore di Lavinia sembra non avere intenzione di prendere parte al trono della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, almeno per il momento.

Arriverà una proposta ufficiale da parte della redazione?