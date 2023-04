È un momento importante per Samu Segreto, il ballerino anche se è stato eliminato la scorsa puntata dal serale di Amici 22, sta girando l'Italia sponsorizzando il suo nuovo film Stranizza d'amuri.

Questo sabato 8 aprile è stato ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5. Il siciliano ha raccontato della sua passione per la danza e del rapporto con alcune ballerine all'interno della scuola: due su tutte, Maddalena e la professionista Elena D'Amario.

Samu Segreto: 'Io e Maddalena siamo solo amici'

Samu è stato il primo ospite di Verissimo e prima di ballare si è raccontato a cuore aperto con Silvia Toffanin.

Il ballerino ha parlato del suo rapporto con la mamma e di come si è avvicinato al mondo della danza iniziando a ballare quando aveva appena sette anni. Poi è arrivato il cinema in modo casuale: Pif infatti notò una sua foto in una locandina e lo scelse per un suo film. Da allora è entrato a far parte di un'agenzia ed è arrivata anche la grande opportunità di Stranizza d'amuri.

Ma Samu non ha messo in secondo piano l'altra sua grande passione: la danza, ed è entrato a settembre nella scuola di Amici. Qui ha conosciuto un'altra allieva, Maddalena, e tra i due è nata un'amicizia particolare: "Con Maddalena siamo solo amici. All'inizio c'era qualcosa di non definito, ma con il tempo e conoscendoci meglio abbiamo capito che siamo solo amici, una bella amicizia e basta".

Samu Segreto ha quindi smentito il gossip nato in questi giorni sui social che lo vedeva insieme a Maddalena. La stessa ballerina a settembre si era messa con Mattia ma i due poi si erano lasciati. Toffanin poi ha chiesto a Samu anche di un'altra ballerina, Elena D'Amario, e lui ha risposto: "Avevo preso una cotta per lei ma ora mi è passata.

Diciamo che in amore come nella vita cerco le cose impossibili. Ho degli obiettivi e dei traguardi difficili che mi prefiggo. Posso dire che stimo tantissimo Elena come professionista".

Durante il programma Samu aveva manifestato un interesse anche per Angelina che però è fidanzata. Per una storia non nata, c'è ne sono invece altre che proseguono come quelle tra Niveo e Rita e Federica e Piccolo G.

Beppe Fiorello a Samu: 'Sono grato di averti nel film'

Durante la puntata è intervenuto anche Beppe Fiorello, regista del film che vede come protagonista Samu, il quale ha spiegato come non fosse stato facile girare con Samu perché troppo bravo: "Gli ho fatto ripetere le scene perché era troppo, erano troppo perfette".

Anche Samu lo ha ringraziato dell'opportunità: "Lui è una delle persone a cui sono più grato. C'è un legame pazzesco, come fossimo parenti. Non è scontato che si creino questi rapporti in questo ambito, ho tanta stima di lui perché come artista è pazzesco".