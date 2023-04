Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Nicole e Roberta.

Tra le due protagoniste della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi non corre affatto buon sangue e, nel corso dei nuovi appuntamenti di questa stagione, si ritroveranno per l'ennesima volta ai ferri corti.

Il clima in studio non sarà dei migliori e, Roberta, denuncerà le offese e gli insulti che avrebbe ricevuto dalla giovane tronista.

Roberta denuncia le offese di Nicole: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di aprile in tv, rivelano che ci sarà spazio per un nuovo scontro acceso che avrà come protagoniste Nicole e Roberta.

Ancora una volta, infatti, le due protagoniste della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi si ritroveranno ai ferri corti.

E, questa volta, sarà Roberta a puntare il dito contro la giovane tronista, denunciando in trasmissione quanto sarebbe accaduto.

La dama del trono over, infatti, sosterrà di essere stata insultata e offesa da Nicole, motivo per il quale vorrà far presente a tutti quanto sarebbe accaduto in trasmissione.

Nicole e Roberta ai ferri corti in studio: anticipazioni Uomini e donne prossime puntate

Secondo le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni, Nicole avrebbe dato della "poco di buono" alla sua nemica presente nel parterre del trono over.

Parole che avrebbero ferito Roberta, al punto da voler denunciare tutto in presenza di Maria De Filippi, così da mettere alle strette la giovane tronista che sta portando avanti il suo percorso a Uomini e donne, tra alti e bassi.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate di questa stagione rivelano che ci sarà spazio anche per una nuova durissima presa di posizione di Gianni nei confronti della tronista.

L'opinionista non crederà nella buona fede della ragazza, motivo per il quale metterà in discussione il suo percorso in studio.

Sempre più in alto gli ascolti di Uomini e donne: De Filippi leader del pomeriggio tv

In attesa di vedere in onda questi nuovi appuntamenti su Canale 5, gli ascolti della trasmissione di Maria De Filippi, proprio grazie all'ennesimo scontro verbale tra Nicole e Roberta, ha registrato un nuovo record di ascolti in daytime.

Sono stati ben tre milioni gli spettatori che hanno seguito la puntata trasmessa il 12 aprile in tv, in grado di registrare una media record del 30% di share e picchi superiori al 33% durante la messa in onda.

Un traguardo importantissimo per la trasmissione di Maria De Filippi che, ancora una volta, si conferma leader indiscussa dal punto di vista auditel.