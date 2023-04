Nuovi intrighi sono in dirittura di arrivo per i protagonisti di Terra Amara. Nelle puntate in onda nei giorni 3 e 4 aprile si vedrà Saniye svegliarsi con la casa messa a soqquadro a causa di un furto. La vicenda porterà Gaffur ad accusare Cetin e la sua famiglia. Intanto all'orizzonte si profila un nuovo stravolgimento, soprattutto quando Demir, necessitando di urgente denaro, dovrà dar via i suoi beni. L'accordo tra Fekeli e Hunkar farà infuriare non poco Yilmaz che se ne andrà a vivere nella casa confinante con quella degli Yaman, rendendosi protagonista di uno spiazzante gesto.

Puntata Terra amara del 3/4: furto a casa Saniye

Una volta aver messo al corrente Hunkar della tresca d'amore tra Sermin e Hatip, Saniye farà un'altra amara scoperta durante il suo risveglio mattutino. A quanto pare qualcuno irromperà nell'abitazione della donna mentre lei dormirà. Chi sarà stato? Gaffur non perderà tempo a puntare il dito contro Cetin, dandogli la colpa dell'accaduto, e si precipiterà all'azienda cotoniera per metterlo in cattiva luce insieme a tutta la sua famiglia. Conscio della loro innocenza, Yilmaz Akkaya dapprima riporterà Gaffur alla villa e poi metterà in chiaro le cose: non permetterà a nessuno di calunniare i suoi dipendenti.

Demir costretto a vendere i suoi beni nella puntata del 3 aprile di Terra amara

Intanto Demir dovrà vedersela con l'incremento di capitale imposto dai nuovi soci tedeschi, e non potrà tirarsi indietro a meno che non voglia fare a meno delle sue quote di proprietà della società che realizzò l'impianto combinato. L'intera faccenda, però, avrà un caro prezzo: la cessione dei suoi beni.

Spazio anche a Behice nelle prossime puntate di Terra amara. La signora, mentre si troverà al circolo della città, tenterà di convincere Fekeli a spostare la sua attività in un quartiere di Istanbul, insieme alla famiglia. Una situazione che converrebbe in special modo a Mujgan. Ma mentre ne staranno parlando, arriverà Hunkar e la conversazione verrà stoppata.

Terra amara puntata del 4/4: Yilmaz si trasferisce e fa un gesto sorprendente

Nell'appuntamento in onda su Canale 5 martedì 4 aprile di Terra amara, ci saranno ulteriori scoperte a cui far conto. Hatip metterà Yilmaz Akkaya al corrente del fatto che Fekeli e Hunkar si stanno accordando circa la compravendita di un terreno. A causa di questa confessione, il rapporto tra Yilmaz e Fekeli cambierà drasticamente quando i due avranno un'accesa discussione. In seguito Akkaya convincerà Mujgan a stabilirsi nell'abitazione che aveva acquistato da Sermin. Una volta che la coppia giungerà nella casa, Yilmaz spiazzerà tutti quando farà un varco destinato a creare un collegamento tra la sua proprietà e quella vicina degli Yaman.