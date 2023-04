Nell'attesa che venga registrata una nuova puntata di Uomini e donne, i fan sono stati aggiornati sulle dichiarazioni che un ex fidanzato di Gemma ha rilasciato al magazine del programma. Nel difendere Galgani dagli attacchi che le sono piovuti addosso per i "no" che ha detto a Silvio, Marco Firpo ha ricordato la loro passionale storia d'amore, e l'ha fatto descrivendo la torinese come una persona disinibita che non ha limiti o tabù nel rapportarsi fisicamente ad un uomo di cui è innamorata.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Mentre il pubblico di Uomini e Donne assiste alle liti tra Roberta e Nicole in studio, la redazione ha deciso di intervistare uno storico protagonista del Trono Over, l'uomo che per circa un anno ha fatto coppia con Gemma.

Gli addetti ai lavori hanno chiesto a Marco Firpo di esprimere un parere su come sono andate le cose tra Galgani e Silvio, il cavaliere che ha abbandonato il programma dopo che la 73enne ha detto "no" ad un'intimità tra loro.

Nel ricordare la relazione che ha avuto con la dama, il genovese ha detto: "La conosco bene e noi abbiamo aspettato un mese prima di fare l'amore, volevo essere completamente innamorato".

"Gemma non ha limiti, non si scandalizza se non davanti ad una sensazione negativa", ha proseguito l'uomo nel racconto del bel periodo che ha trascorso affianco alla "regina" del Trono Over.

Le parole sulla dama di Uomini e Donne

Nel parlare della prima volta che ha condiviso l'intimità con Gemma, Marco ha detto: "Un momento meraviglioso, la sua passione mi ha travolto.

Ricordo il profumo, i bisbigli".

"Con lei si può essere spregiudicati come con una ventenne, è disinibita", ha aggiunto Firpo sulle pagine del magazine di Uomini e Donne.

L'ex cavaliere del Trono Over non ha commentato il mancato lieto fine con Silvio, ma ci ha tenuto a precisare che Galgani è una donna forte e che sa quello che vuole, anche sotto le lenzuola.

"Con lei non ci sono limiti, sedurrebbe anche un monaco tibetano. Tra noi c'erano desiderio e tenerezza", ha fatto sapere l'ex protagonista del dating-show nell'intervista che è stata pubblicata il 7 aprile.

Quando la giornalista gli ha chiesto come è stata la prima volta con Gemma, Marco ha risposto: "Una vertigine".

Nessun ritorno a Uomini e Donne

Anche se ha un ricordo bellissimo della sua storia con Galgani, Marco ha chiarito che non intende tornare a Uomini e Donne. Il genovese ha spiegato di non guardare il programma (in realtà non ha neppure il televisore in casa) perché sa che proverebbe un'emozione troppo forte nel rivedere la sua ex fidanzata.

La dama del Trono Over, dunque, resta single e continua la sua ricerca dell'anima gemella davanti alle telecamere di Canale 5. Nel corso della puntata che è andata in onda il 5 aprile, infatti, Gemma ha deciso di corteggiare la new entry Claudio, un signore che ha attirato l'attenzione di un bel po' di donne del parterre.

Oggi è prevista una nuova registrazione e le anticipazioni chiariranno se questa conoscenza ha avuto un seguito oppure se è già terminata: Tina Cipollari non ha fatto previsione rosee su questa "coppia", anche perché resta convinta del fatto che alla 73enne piacciano solo gli uomini molto più giovani di lei.

Con la scelta di Lavinia Mauro, inoltre, il Trono Classico ha perso una sua storica protagonista e d'ora in avanti racconterà solo i percorsi di Luca e Nicole. La bionda tronista, per esempio, è indecisa tra Christian, Andrea e Claudio, tre ragazzi molto diversi ma tutti in grado di smuovere qualcosa nella giovane che da qui a maggio dovrà fare il nome della persona con la quale vorrà condividere la quotidianità.