Armando Incarnato rompe il silenzio sui social e lancia frecciatine. Il cavaliere di Uomini e donne ha scelto di intervenire sul suo profilo ufficiale Instagram per fare un po' di chiarezza dopo la nascita di diversi profili fake che portano il suo nome.

Nel suo sfogo social Armando sembra aver lanciato delle stoccate anche ad alcuni volti di Uomini e donne, dopo che nel corso dell'ultima registrazione si è ritrovato al centro di accese polemiche in studio.

Armando al centro delle polemiche a Uomini e donne

Armando Incarnato continua a essere uno dei volti più discussi di Uomini e donne, costantemente al centro delle dinamiche del talk show.

Proprio nel corso dell'ultima registrazione del programma, che sarà trasmessa la prossima settimana su Canale 5, Armando si è trovato a fare i conti con delle pesanti frecciatine che gli sono state lanciate dalla dama Aurora.

Il motivo? Aurora sostiene che Armando abbia alle spalle un manager che si interesserebbe di procuragli lavori ed eventi ai quali partecipare in quanto volto noto della trasmissione di Maria De Filippi.

In questo modo Aurora ha accusato Armando di essere alla ricerca di visibilità all'interno della trasmissione di Canale 5 e di non cercare la donna della sua vita.

Aurora punta il dito contro Armando a Uomini e donne over

Accuse che Armando ha rigettato subito al mittente anche se, secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, in studio ci sono stati diversi volti noti della trasmissione che si sono scagliati contro di lui.

Gianni Sperti e Riccardo Guarnieri, per esempio, non hanno perso occasione per puntare il dito contro il volto storico della trasmissione di Canale 5.

Come se non bastasse, in questi giorni Armando si è ritrovato a fare i conti con la nascita di diversi profili fake su Instagram, che spacciandosi per lui chiederebbero l'amicizia a diverse persone.

'Più provate a sporcarmi e peggio è', la frecciatina di Armando di Uomini e donne

Ebbene in queste ore Armando ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto lanciando delle frecciatine che non sono passate affatto inosservate.

"Qualcuno si sarà messo in testa di ingannare la mia persona, creando account con il mio nome, le mie foto e le mie credenziali inviando richieste e messaggi", ha dichiarato il cavaliere napoletano di Uomini e donne.

"Non rispondete e non accettate. Mi conoscete no? Più provate a sporcarmi e peggio è", ha sentenziato ancora il volto storico del trono over.

"Ma quando mai un leone ha avuto paura delle iene", ha aggiunto ancora il cavaliere di Uomini e donne.