Cresce col passare delle ore la curiosità dei fan di conoscere il verdetto dello spareggio della 4^ puntata di Amici; da giovedì 6 aprile, infatti, si sa che rischiano l'eliminazione Mattia e Alessio, entrambi allievi di Raimondo Todaro. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios un paio di giorni fa, fanno sapere che proprio il prof di ballo è stato al centro di diverse liti: dopo essersi scontrato con Michele Bravi e con Zerbi, il siciliano ha subito un severo rimprovero da Maria De Filippi.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Il 4° serale di Amici sarà ricordato per le tante liti che ci sono state in studio tra i protagonisti del cast: gli spoiler della puntata che andrà in onda l'8 aprile, infatti, fanno sapere che Raimondo ha discusso per oltre mezz'ora con chiunque, anche con la padrona di casa.

Tra poche ore, dunque, su Canale 5 sarà trasmessa la registrazione del talent-show in cui Todaro ha avuto da ridire prima con Michele Bravi e le decisioni che l'intera giuria ha preso tra la seconda e la terza manche. L'insegnante di latinoamericano, infatti, non ha apprezzato che la commissione esterna abbia salvato Maddalena e non Angelina pur riconoscendo in quest'ultima un talento maggiore.

Il discorso che ha fatto il siciliano, però, non è piaciuto né agli alunni avversari né a Maria De Filippi, che l'ha rimproverato pubblicamente.

Le parole della padrona di casa di Amici

Nel corso dell'appuntamento serale di Amici che sarà trasmesso in tv sabato 8 aprile, la presentatrice andrà contro Todaro e il discorso col quale avrebbe sminuito alcuni talenti ed elogiato altri mettendoli a disagio.

A Raimondo, inoltre, non è andata giù la scelta di Zerbi e Celentano di non mettere a rischio Cricca: il duo di professori, infatti, ha ammesso di aver usato una strategia per indebolire la squadra Cuccarini-Emanuel Lo, ovvero quella di non nominare il cantante ma solo le ragazze Maddalena e Angelina.

A proposito della figlia di Mango, è stata protagonista del ballottaggio di fine puntata: le anticipazioni che impazzano in rete da giovedì scorso, fanno sapere che la giovane si è confrontata con Mattia e Alessio e, dopo aver cantato l'inedito "Voglia di vivere" è stata salvata dalla giuria.

L'eliminato del 4° serale, dunque, è uno dei due ballerini del team Arisa-Todaro, entrambi amatissimi dalla gente che guarda il programma di Canale 5.

Attesa per la decisione dei giurati di Amici

Dopo aver perso tutte e due le manche alle quali hanno partecipato, i "TodArisa" hanno avuto la conferma che alla quinta puntata gareggeranno con un allievo in meno.

L'eliminazione di uno tra Mattia e Alessio, infatti, riequilibra la competizione e il numero di talenti sui quali possono contare i team: a partire dalla prossima settimana, infatti, tutti i gruppi del cast saranno composti da 3 allievi.

In rete circolano parecchie indiscrezioni su come sarebbe andato a finire lo spareggio tra i danzatori di Raimondo, ma la certezza la si avrà soltanto guardando Amici fino alla fine sabato 8 aprile.

I fan sono quasi certi che a lasciare la scuola sarà Alessio Cavaliere, il rappresentante di hip-hop che Todaro ha fortemente voluto pochi mesi prima dell'inizio del serale.

Per questa volta, dunque, Mattia Zenzola dovrebbe essersi salvato e con lui anche la sua partner di latinoamericano Benedetta Vari.

La prossima registrazione è prevista per giovedì 13 aprile, e quella sera trapeleranno i nomi dei due allievi che rischieranno di dover abbandonare il programma a più di metà del percorso (la finale è fissata per metà maggio, quindi mancano altre 4 puntate).