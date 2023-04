Armando Incarnato continua ad essere uno dei volti più discussi di Uomini e donne, costantemente al centro delle critiche e delle polemiche per i suoi modi di fare che non passano inosservati.

Ebbene, dopo gli ultimi episodi che si sono verificati in trasmissione e lo hanno riportato al centro dell'attenzione mediatica, ecco che a puntare il dito contro Armando, ci ha anche pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che non ha risparmiato delle frecciatine nei suoi confronti.

Armando scatena dubbi e polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e donne, finito al centro della ribalta nel corso delle ultime puntate, dopo le pesanti accuse e insinuazioni da parte di Aurora.

La dama, infatti, non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo nei confronti del cavaliere, sostenendo addirittura che avesse un manager fuori dalla trasmissione di Canale 5, il quale curerebbe i suoi interessi.

E, come se non bastasse, Aurora ha anche svelato che Armando avrebbe partecipato a dei provini per diventare un concorrente del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Ma qual è la verità? Armando si è sempre difeso da questi attacchi, sostenendo che fossero delle cattiverie messe in piedi nei suoi confronti per screditarlo.

Armando viene smascherato da Rosica: 'Arrivista'

Addirittura, confrontandosi in studio con Maria De Filippi, il cavaliere è scoppiato in lacrime ed ha chiesto alla conduttrice di chiedere informazioni ad Alfonso Signorini, per scoprire la verità sui presunti casting per il GF Vip.

Ma, in queste ore, a puntare il dito contro Armando, smascherando il cavaliere napoletano del trono over, ci ha pensato Alessandro Rosica.

L'esperto di gossip, sempre bene informato, non ha esitato una frecciatina nei confronti del volto storico della trasmissione del pomeriggio di Canale 5, seguita ogni giorno da una media di quasi tre milioni di spettatori.

"Falso e arrivista, predica bene e razzola male", ha scritto Rosica sui social puntando il dito contro il cavaliere del trono over.

'Porta avanti il ​​programma', la retroscena su Armando di Uomini e donne

"Dentro perché porta avanti il ​​programma", ha aggiunto ancora Rosica spiegando quelli che sarebbero i motivi per il quale Armando non verrebbe "cacciato via" dalla trasmissione.

Insomma, un quadro a fosche tinte quello che viene fatto del cavaliere partenopeo: deciderà di difendersi per l'ennesima volta dagli attacchi che vengono mossi nei suoi confronti? I fan di Uomini e donne attendono la reazione del cavaliere over.