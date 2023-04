Per la tronista Nicole è tempo di fare un bilancio in vista della scelta finale a Uomini e donne. Mancano ormai poche registrazioni prima del gran finale di questa fortunata edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che, dal punto di vista degli ascolti, sta continuando a registrare ottimi consensi.

Per la tronista Nicole è tempo di bilanci e, nel corso dell'ultima registrazione del talk show, si è ritrovata a mettere in discussione il percorso fatto con Carlo fino a questo momento, ritrovandosi però ad essere spiazzata dal ragazzo.

Nicole al centro dei sospetti prima della scelta a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si avvia ormai verso le battute finali di questa edizione e, al centro dell'attenzione, continuano ad esserci le vicende della tronista Nicole, la quale sta portando avanti questo percorso seppur tra alti e bassi.

In queste settimane, infatti, ci sono state un po' di critiche nei confronti della tronista: il suo atteggiamento e il suo modo di fare è stato messo in discussione dagli opinionisti, dopo che Nicole è stata beccata mentre riceveva un bigliettino segreto da parte di Andrea, tenendo tutto nascosto alla redazione.

E, a quel punto, Gianni e Tina hanno iniziato a mettere in discussione il comportamento della ragazza, tanto da ipotizzare che stesse ingannando il programma, portando avanti una frequentazione segreta con Andrea.

Nicole mette in dubbio Carlo: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in vista della scelta finale a Uomini e donne, ecco che Nicole si è ritrovata a mettere in discussione il comportamento di Carlo.

Il corteggiatore che aveva fatto breccia nel suo cuore, si ritroverà messo in discussione dalla tronista, la quale inizierà a dubitare sul suo conto, ipotizzando che ci sia uno scarso interesse nei suoi confronti.

Insomma, Nicole inizierà a non fidarsi più di Carlo, tanto da avere dei sospetti sul fatto che il ragazzo stia fingendo e quindi che non sarebbe interessato per davvero a lei.

La scelta finale di Nicole a U&D: Carlo dice 'sì'

Peccato, però, che la reazione di Carlo finirà per spiazzare tutti in studio. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che il corteggiatore rivelerà di essere interessato per davvero alla tronista, tanto da annunciarle che in caso di scelta immediata, il suo sarebbe un "sì" categorico.

Insomma, Carlo si dirà pronto a coronare anche subito il suo sogno d'amore con la bella tronista di Uomini e donne che, a questo punto, si ritroverà a dover valutare bene le sue mosse prima di arrivare a conclusioni che potrebbero rivelarsi affrettate.