Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda il 18 e 19 aprile rivelano che Tancredi inizierà a essere in ansia per via della questione che riguarda l'incendio nella fabbrica Frigerio. Il caso verrà riaperto e il fratello di Marco temerà che tutta la verità possa venire a galla, rovinando per sempre il suo rapporto con la moglie, ignara di tutto. La sparizione di Adelaide inizierà a suscitare anche l'interesse di Umberto, che vorrà scoprire di più su dove si trovi la contessa.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Vittorio di nuovo vicino a Matilde

Matilde continuerà a essere determinata a voler scoprire la verità su quanto accaduto quella notte nella fabbrica della sua famiglia. Frigerio verrà chiamata in tribunale per deporre la sua testimonianza sul caso. Tancredi inizierà a essere molto turbato, e proverà a convincerla a prendere le distanze dalla faccenda e a smettere d'indagare. Conti e Matilde si ritroveranno nuovamente a lavorare insieme. Il direttore del Paradiso, però, si sentirà in forte imbarazzo, visto lo scontro avvenuto poco tempo prima con Matilde per via della questione che riguarda la Ditta Palmieri.

Alfredo sarà felice per l'imminente incontro tra la famiglia e la fidanzata Irene.

Purtroppo, però, Cipriani sembrerà non esserne così entusiasta. La ragazza inventerà una scusa per non incontrare la famiglia del fidanzato. Perico ci rimarrà molto male e cercherà conforto in Vito.

Marcello infastidito dalle bugie della contessa

Marcello sarà parecchio turbato dopo aver scoperto che Adelaide ha raccontato una serie di bugie sulla sua partenza.

Ludovica cercherà di tranquillizzarlo. La sparizione della contessa scuoterà anche Umberto, che deciderà di andarla a cercare. La scelta del commendatore non piacerà affatto a Flora.

Roberto inizierà a notare che tra la fidanzata e Marco sussiste ancora una forte sintonia. Landi sospetterà che tra i due possa essersi ancora qualcosa a livello sentimentale.

Il fratello di Tancredi si mostrerà affabile con la giovane Zanatta, dimostrandosi vicino come un buon amico. Il giovane, inoltre, sarà sempre più convinto di voler dimenticare Stefania, chiudendo una volta per tutte questo capitolo della sua vita.

Lamantia vorrà trasferirsi in Australia per stare più vicino al suo lavoro. Il contabile, però, non saprà come dirlo a Maria. Nel frattempo proprio Puglisi si ritroverà a chiedere l'aiuto di Matilde dopo aver ricevuto la proposta di Vittorio di diventare la nuova stilista del Paradiso.