Hakan custodirà un grande segreto che riguarda Züleyha. Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, sarà proprio lei a uccidere Ümit, ma Hakan non vorrà far incriminare la ragazza: se dovesse finire in carcere non potrebbe aiutarlo a trovare Demir e a mettere in atto la sua vendetta contro di lui. Così farà credere a tutti che Ümit sia morta in un incidente stradale.

Hakan vuole avvicinarsi a Züleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara arriverà un nuovo personaggio, Hakan Gümüşoğlu, pronto per scombinare le dinamiche di tutta Çukurova.

In primis vorrà vendicarsi sia di Demir che di Fekeli, ma per quanto riguarda il primo è scomparso durante un assalto a Villa Yaman, così dovrà fare qualcosa per trovare il suo nascondiglio.

Hakan sarà sicuro di una cosa: solo Züleyha può aiutarlo a trovare a Demir, così farà di tutto per provare ad avvicinarsi a lei.

Züleyha uccide Ümit con un colpo di arma da fuoco

Un giorno Hakan seguirà Züleyha e la vedrà mentre sarà intenta a discutere con Ümit in mezzo a un campo in piena notte. Quest'ultima le chiederà con insistenza dove si trovi Demir, ma Züleyha non saprà nulla. Nonostante ciò non si arrenderà, al punto che darà un ultimatum a Züleyha: se non le confesserà dove si trova Demir non potrà più vedere suo figlio (Ümit ha chiesto a Cumali di rapire per lei Adnan, Ndr).

Züleyha sarà stufa dell'ennesima minaccia, così punterà una pistola contro Ümit e le intimerà di liberare suo figlio, ma la ragazza rimarrà ferma nella sua posizione. Tra le due scatterà uno scontro fisico e alla fine dall'arma di Züleyha partirà un colpo che ferirà Ümit.

Il piano di Hakan per salvare Züleyha

Ümit morirà e sarà proprio Hakan a prendere il suo corpo.

Züleyha, dopo aver compiuto il fattaccio, scapperà via, ma tornerà sul luogo del delitto insieme a Fekeli e Fikret, e quando vedranno che il corpo non c'è più penseranno che la giovane sia ancora viva e sia riuscita a scappare. Invece non sarà così.

Hakan crederà che sia meglio che Züleyha non finisca in carcere per il delitto di Ümit, anche perché vorrebbe servirsi della ragazza per trovare Demir.

Per questo farà credere che la giovane sia morta in un incidente d'auto.

Il corpo di Ümit in un burrone

Hakan prenderà il corpo di Ümit e lo metterà dentro la sua auto. Successivamente farà cadere la macchina in un burrone. Dopo una settimana verrà fuori la notizia che Ümit è morta in un incidente stradale. Il piano di Hakan riuscirà alla perfezione, visto che nemmeno Züleyha si renderà conto che a ucciderla è stata lei.

Tuttavia Hakan terrà la pistola che Züleyha ha usato per ucciderla: se dovessero sorgere dei problemi, la pistola corrisponde al proiettile che si trova ancora nel corpo di Ümit.