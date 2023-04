Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e donne in programma su Canale 5 nel corso dell'attuale stagione 2023? Al centro dell'attenzione potrebbero esserci le vicende di Gemma, la dama torinese che continua ad essere uno dei volti più discussi e al tempo stesso seguiti dal pubblico.

Per lei, infatti, potrebbe esserci spazio per il ritorno di una sua vecchia fiamma: trattasi di Giorgio Manetti, che si è detto pronto a rimettersi in gioco.

Gemma Galgani al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove puntate di Uomini e donne destinate alla fascia del pomeriggio di Canale 5 potrebbero essere dense di colpi di scena in primis per Gemma.

La dama torinese, infatti, sta portando avanti il suo percorso in studio conoscendo nuovi cavalieri ma potrebbe ben presto fare i conti con un ritorno che avrebbe del clamoroso.

Sì, perché si vocifera che ci sarebbero delle trattative in corso per riportare in trasmissione Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato della dama torinese, col quale ha interrotto la storia d'amore nel 2015.

Un amore che, tuttavia, non si è mai spezzato definitivamente dato che Gemma ha sempre ribadito di considerare Giorgio uno degli uomini più importanti della sua vita.

Giorgio potrebbe voler riconquistare Gemma nelle nuove puntate di Uomini e donne

Ebbene, nel corso delle prossime puntate di questa stagione di Uomini e donne, i due protagonisti del trono over potrebbero ritrovarsi ad essere protagonisti di un "ritorno di fiamma".

Giorgio Manetti, in una recente intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti, ha ammesso che sarebbe pronto a rimettersi in gioco per cercare di riconquistare la sua ex fidanzata e quindi non ha escluso a priori un suo possibile ritorno nel cast del trono over.

Insomma, Gemma potrebbe ben presto trovarsi a fare i conti con la presenza del suo grande amore in studio: un incontro che attirerebbe sicuramente l'attenzione di milioni di spettatori.

Ida Platano non ritorna in studio nelle prossime puntate di Uomini e donne

E poi ancora, al centro delle nuove puntate di Uomini e donne di questa stagione, non ci sarà spazio per il ritorno di Ida Platano.

In queste ultime settimane si è vociferato a più riprese di un papabile rientro in trasmissione della dama siciliana, dopo che si era parlato di una sua presunta crisi con Alessandro Vicinanza.

Tuttavia, si tratterebbe di voci infondate: tra Ida e Alessandro non vi è nessuna crisi in corso: nel corso delle prossime puntate del talk show di questa stagione, Ida Platano non tornerà in studio per rimettersi in gioco e cercare l'amore.

Niente da fare, quindi, per i fan che speravano nell'ennesimo ritorno di fiamma tra la dama siciliana e il suo ex storico Riccardo Guarnieri.