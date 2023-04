Giovedì 20 aprile 2023, Terra Amara torna su Canale 5 con un nuovo episodio dove Cetin finirà in prigione , con l'accusa di aver tentato di uccidere Rustem. Il tutto fare di Fekeli infatti sparerà all'uomo che Gulten sembrava sul punto di sposare. Proprio la domestica, si deciderà finalmente a confessare a Cetin il suo amore. Peccato che il ragazzo sia dietro le sbarre e ancora non è chiaro per quanto tempo dovrà rimanerci.

Cetin spara a Rustem: anticipazioni Terra amara

Continua il successo di Terra amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70, in onda dal luglio 2022 su Canale 5.

Un successo garantito dalle trame sempre avvincenti e mai banali. Anche l'episodio in onda nel pomeriggio di mercoledì 20 aprile, non deluderà le aspettative dei telespettatori. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Cetin verrà a sapere del fidanzamento di Gulten con Rustem. Il tuttofare di Fekeli si precipiterà per fermare il fidanzamento. Nel corso di questo nuovo appuntamento, Cetin arriverà alla cerimonia e cercherà di far cambiare idea a Gulten, dichiarandole il suo amore. Rustem intimerà a Cetin di andarsene e lo farà con la forza. A questo punto Cetin sparerà per legittima difesa all'uomo.

Rustem in gravi condizioni, Cetin arrestato: Terra amara del 20 aprile

A seguito dello sparo, le condizioni di Rustem appariranno molto gravi e Cetin a questo punto, deciderà di costituirsi.

In Terra amara quindi, il tuttofare di Fekeli si ritroverà di fronte al Pubblico Ministero Julide Yalçınkaya, la quale, in attesa di appurare come siano andati i fatti, deciderà di arrestarlo. Nel frattempo, Hatip, su consiglio di Behice, si presenterà come candidato alle elezioni per la presidenza della camera di commercio di Adana.

Alla fine, sarà proprio Hatip a vincere, battendo Demir e Hunkar.

Terra amara, anticipazioni: Gulten dichiara il suo amore a Cetin

Nel corso della puntata del 20 aprile, Gulten rimarrà colpita dal modo in cui Cetin avrà messo a repentaglio il suo futuro pur di proteggerla. Pertanto, la domestica deciderà di andare a trovarlo in carcere.

Qui Gulten gli confesserà di essere innamorata di lui ma non solo. Prometterà a Cetin di aspettarlo per tutto il tempo necessario. Sempre in questo appuntamento di Terra amara, Sermin farà una scenata al cugino Demir. Lo farà nel giorno del trentacinquesimo anniversario dell'azienda Yaman. Sermin in pratica, accuserà pubblicamente Demir di voler cancellare il ricordo di suo padre Serafettin, co fondatore della società. Dando invece uno sguardo alle trame successive, sarà Sermin a venire accusata davanti a tutti di adulterio. Sarà la moglie di Hatip a rivelare a tutti che il marito e Sermin sono stati colti in flagrante proprio da lei. Intanto, Yilmaz proporrà a Fekeli un piano per mettere in ginocchio la famiglia Yaman.