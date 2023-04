Cambio programmazione per Uomini e donne, il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi in onda tutti i giorni su Canale 5.

Eccezionalmente per il lunedì di Pasquetta l'appuntamento con U&D non sarà in onda in prima visione assoluta, come sempre nella storica fascia oraria delle 14:45.

Tuttavia questo sarà l'unico programma di De Filippi a essere sospeso, dato che l'appuntamento con Amici 22 sarà regolarmente in onda nella fascia del pomeriggio.

Salta la puntata di Uomini e donne: cambio programmazione del 10 aprile

Il cambio programmazione Mediaset del 10 aprile riguarda la messa in onda di Uomini e donne.

La trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, non sarà trasmessa su Canale 5.

Al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di un film che occuperà la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 16:15 circa, prendendo così anche lo slot orario di Terra Amara.

Armando al centro delle nuove puntate di Uomini e donne

Tuttavia i fan di Uomini e donne possono stare tranquilli, perché sono state già registrate le nuove puntate del programma che andranno in onda dall'11 aprile su Canale 5.

Al centro dell'attenzione ci saranno soprattutto le vicende di Armando Incarnato: il cavaliere napoletano si ritroverà a fare i conti con le accuse di Aurora, la quale lo incolperà di prendere in giro la trasmissione, ammettendo di aver scoperto che il cavaliere avrebbe un manager alle spalle.

A seguire non ci saranno variazioni di programmazione per il daytime di Amici 22: il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sarà regolarmente in onda anche in questo lunedì di Pasquetta, come sempre nella fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:50.

L'appuntamento con Amici 22 è confermato nella programmazione del 10 aprile

Gli spettatori che sabato sera hanno seguito la quarta puntata del serale, in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset, avranno modo di scoprire e vedere cosa è successo dopo questo ultimo appuntamento, dove c'è stata l'eliminazione del ballerino Alessio.

Arrivato al ballottaggio eliminatorio con Mattia Zenzola, Alessio Cavaliere ha dovuto dire addio definitivamente alla scuola di Maria De Filippi e alla possibilità di conquistare il montepremi finale e il titolo di trionfatore assoluto.

Un'eliminazione che ha scatenato accese critiche e polemiche tra i fan social, molti dei quali sostengono che la giuria non stia facendo un buon lavoro quest'anno, visto che sono stati eliminati già diversi concorrenti meritevoli di arrivare almeno fino alle battute conclusive di questa ventiduesima edizione.