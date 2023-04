Tina Cipollari è pronta a mettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita e chiede aiuto a Maria De Filippi. La storica opinionista di Uomini e donne continua ad essere uno dei volti di punta della trasmissione del primo pomeriggio di Canale 5 e, nonostante una serie di storie d'amore finite male, spera ancora di poter trovare l'uomo giusto della sua vita.

A tal proposito, Tina non ha escluso neppure la possibilità di riuscire a trovarlo nello studio del talk show dei sentimenti, dove da svariati anni è una delle regine indiscusse.

Tina chiede aiuto a Maria De Filippi: la richiesta dell'opinionista di Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina Cipollari in una nuova intervista concessa al settimanale "Nuovo", ha lanciato un vero e proprio appello a Maria De Filippi, affinché possa darle una mano per cercare di trovare la sua anima gemella.

"Tina torna single e si rivolge alla donna che le ha già cambiato la vita", scrive il settimanale che si è fatto portavoce della richiesta esplicita di Tina.

"Maria, aiutami a trovare l'uomo giusto!", sono le parole che Tina ha rivolto alla sua cara Maria De Filippi, speranzosa del fatto che possa darle una mano in questa ricerca, dopo il fallimento di diverse storie d'amore che ormai sembra essersi lasciata alle spalle in maniera definitiva.

'Deve essere ricco e bello', la richiesta di Tina per il suo principe azzurro

"Non pretendendo tanto: deve essere solo ricco e bello come Alain Delon da giovane", ha aggiunto ancora Tina che ha così realizzato anche un identikit del suo uomo ideale.

In attesa di scoprire se Maria De Filippi accoglierà la richiesta di Tina e prenderà in considerazione questo suo desiderio di riuscire a trovare l'anima gemella, l'opinionista di Uomini e donne continua ad essere al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma per le sue tormentate vicende con Gemma.

L'eterno scontro tra Gemma Galgani e Tina a Uomini e donne

Anche in queste ultime settimane di messa in onda, tra Tina e Gemma non sono mancati i momenti di confronto/scontro in studio.

L'opinionista ha puntato il dito contro la dama per il fallimento dell'ennesima frequentazione che ha intrapreso nello studio di Uomini e donne, sostenendo che ormai dovrebbe mettersi l'anima in pace, data la sua età e il vari fallimenti alle spalle.

Gemma, però, non ha alcuna intenzione di mollare la presa e nel corso delle prossime puntate di questa stagione, continuerà a mettersi in gioco per cercare ancora l'anima gemella e il suo principe azzurro.

Riuscirà, entro la fine di questa seguitissima edizione del talk show Mediaset, a coronare il suo sogno d'amore? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.