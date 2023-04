La finale del Grande Fratello Vip 7 sta regalando parecchi spunti di discussione anche un bel po' di ore dopo essersi conclusa. Sui social network, ad esempio, sta circolando la voce secondo la quale Antonella e Antonino si sarebbero scambiati parecchi gesti d'affetto dietro le quinte: a riportare quest'indiscrezione è una fan "Donnalisi" che ha contattato Amedeo Venza per provare a far aprire gli occhi a Edoardo Donnamaria.

Aggiornamenti sull'ultima del Grande Fratello Vip

La settima edizione del Grande Fratello Vip sarà ricordata come una delle più criticate e caotiche della storia: in quasi 200 giorni, infatti, è accaduto di tutto tra le mura di Cinecittà.

Lunedì 3 aprile, però, questa stagione del reality-show ha chiuso i battenti e l'ha fatto proclamando Nikita Pelizon come miglior concorrente: è stato il pubblico a casa a preferire la ragazza agli altri 5 finalisti.

All'ultima puntata del programma di Canale 5, inoltre, non hanno partecipato tutti i personaggi famosi che hanno vissuto da "reclusi" anche solo per qualche settimana: la rete ha deciso di non invitare gli squalificati, chi ha abbandonato il gioco spontaneamente e chi ha perso un televoto d'ufficio.

Il resto del cast, invece, era in studio e ha assistito alle oltre 4 ore di diretta che Alfonso Signorini ha condotto.

Le parole di chi guarda il Grande Fratello Vip

Tra le Stories che Amedeo Venza ha pubblicato su Instagram nelle ultime ore, spicca quella che riporta il racconto di una persona che sostiene di aver assistito alla finale del Grande Fratello Vip dallo studio di Cinecittà.

Il messaggio che la fan ha condiviso sul suo account, dunque, recita: "Sono una Donnalisi delusa. Durante la pubblicità ci hanno fatto uscire per andare in bagno, e dietro le quinte c'erano Antonella e Antonino che si abbracciavano come se fossero complici da sempre".

"Loro ridevano e scherzavano, e mi dispiace per Edoardo perché merita un amore vero e duraturo.

Visto che lui ha smesso di seguire quasi tutti per portare rispetto, anche lei dovrebbe fare lo stesso", ha concluso la fan che sostiene di aver assistito ad uno scambio di affettuosità tra Fiordelisi e Spinalbese nel backstage della finalissima.

Donnamaria non era alla serata perché la produzione non l'ha invitato, quindi la 25enne di Salerno si è presentata da sola e pare abbia trascorso del tempo con l'uomo che il suo fidanzato non sopporta da mesi, ovvero l'ex di Belen.

Il ritorno alla realtà dopo la fine del Grande Fratello Vip

Davanti alle telecamere, però, Antonella si è mostrata felice per la vittoria dell'amica Nikita e soprattutto mai troppo vicina ad Antonino: la fan che ha contattato Amedeo Venza, infatti, ha precisato che lo scambio di abbracci e sguardi complici tra Fiordelisi e Spinalbese sarebbe avvenuto dietro le quinte.

Gli altri protagonisti del Grande Fratello Vip 7, invece, ieri sera sono tornati alla quotidianità e l'hanno fatto incontrando i loro affetti più cari: Giaele ha rivisto il marito Brad dopo sette mesi, Tavassi ha conosciuto la famiglia Incorvaia e ha ripreso a scherzare con la sorella Guendalina, Oriana ha riabbracciato Daniele (che le ha fatto una sorpresa presentandosi fuori dagli studi di Cinecittà con un van personalizzato).

I fan del reality Mediaset, però, non devono dispiacersi troppo per la fine della settima edizione: a metà settembre, infatti, il programma tornerà con la sua ottava stagione e a condurlo sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Incerti, invece, sono i nomi delle opinioniste che prenderanno il posto delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti.