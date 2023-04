Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in particolar modo dei giorni 10 e 11 aprile, saranno caratterizzate da diverse novità. La famiglia Amato sarà in fermento per la nascita della figlia di Tina. Salvatore vorrà celebrare l'evento e lo farà insieme ai suoi cari amici. Nel mentre le veneri avranno in programma una gita di Pasquetta e Vito intenderà prendervi parte. L'uomo vorrà riconquistare l'amata Maria, la quale, però, continuerà a serbargli rancore. Tra Marcello e Ludovica, complice l'assenza di Adelaide, ci sarà un riavvicinamento.

I due affronteranno insieme un problema riguardante il Circolo e daranno spazio ad alcuni ricordi passati. E mentre Vittorio sarà messo alla corrente della drammatica notte dell'incendio alla fabbrica Frigerio, Tancredi si ritroverà in un letto d'ospedale a causa di un malore che lo colpirà.

Il Paradiso delle Signore, puntata 10/4: Maria non vuole Vito alla gita, Ludovica e Marcello si riavvicinano

Nell'episodio in onda lunedì 10 aprile a Il Paradiso delle Signore si celebrerà la Pasquetta, ma i più festosi saranno gli Amato in quanto Tina ha dato alla luce la sua primogenita. Al settimo cielo per la nascita della sua nipotina, Salvatore non potrà che invitare i suoi amici in Caffetteria per celebrarne la nascita.

Nel frattempo Maria Puglisi sarà turbataa: a causa delle bugie di Vito Lamantia, la sarta siciliana si sentirà ferita nel profondo. In occasione di una gita organizzata assieme alle sue amiche veneri, Maria non gradirà affatto che l'uomo vi prenda parte. Intanto Alfredo investigherà sul corteggiatore di Clara e le chiederà cosa ne pensa di lui.

Si tornerà a dare spazio anche a Ludovica e Marcello. Complice la restituzione di alcuni oggetti appartenuti a Barbieri, i due ex avranno modo di accorciare le distanze perdendosi nei ricordi di un tempo, quando stavano insieme. Nel frattempo Matilde Frigerio percepirà che suo marito ha qualcosa che lo turba.

Episodio dell'11/4: Vittorio apprende della notte dell'incendio

Nella puntata di martedì 11 aprile de Il Paradiso delle Signore vedremo Vito tentare il tutto per tutto per riconquistare Maria. Qualora i suoi approcci non dovessero funzionare, Vito sarà pronto a dare le dimissioni dal grande magazzino milanese e a volare per la lontana Australia. A soccorrere Vito ci penserà il suo amico Alfredo, il quale a sua volta coinvolgerà la fidanzata Irene nei suoi piani.

Per Tancredi si prospetterà un periodo negativo: Tancredi avrà un malore e suo fratello lo porterà subito in ospedale. Successivamente Marco lo spronerà a vuotare il sacco con la moglie.

Nel frattempo a Villa Guarnieri e al Circolo si avvertirà l'assenza di Adelaide, partita all'estero dopo aver ricevuto un preoccupante telegramma.

Ludovica Brancia dovrà vedersela con un problema al Circolo e, vedendola in crisi, Marcello non esiterà a darle una mano.

Infine Matilde e Vittorio si ritroveranno a parlare e, in tale circostanza, il direttore del Paradiso delle Signore apprenderà cosa è accaduto in quella drammatica sera dell'incendio che ha devastato la fabbrica della famiglia Frigerio.