Il percorso di Luca a Uomini e donne è iniziato da poco ma, visto l'imminente finale di stagione, non dovrebbe mancare tanto alla sua scelta. Nel corso delle puntate che sono andate in onda nell'ultimo periodo, però, sono più le corteggiatrici che Daffré ha eliminato piuttosto che quelle con le quali ha ammesso di essersi trovato bene in esterna.

Chiara Nobis, che il tronista ha mandato a casa in una recente registrazione, sta usando i social network per punzecchiare il modello sui reali motivi per i quali starebbe partecipando al dating-show per l'ennesima volta.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Mentre Uomini e Donne è in pausa fino a mercoledì 26 aprile, i siti si stanno occupando dei personaggi del cast più in vista: a cercare l'amore sul trono, per esempio, sono rimasti solo due ragazzi.

Se Nicole Santinelli è criticata sul web e in studio per i tanti baci che dà in esterna, Luca non piace ad alcuni perché il suo percorso appare un po' artefatto. A concordare con quegli spettatori che non apprezzano Daffré è anche una sua ex corteggiatrice. Da quando è stata eliminata per una mancanza di feeling, Chiara Nobis non fa altro che punzecchiare il modello con Instagram Stories che hanno lo scopo di smascherare le vere ragioni per le quali ha accettato di tornare per la terza volta nel cast del dating-show.

Le frecciatine della giovane di Uomini e Donne

Come riportano i siti di gossip in queste ore, Chiara ha messo in discussione Luca in diversi modi.

Tra le Stories che la ragazza ha postato su Instagram in questi giorni, spiccano quelle in cui dà dell'incoerente a Daffré (mettendo a paragone due video nei quali sostiene teorie opposte a distanza di una settimana), oppure quelle in cui sostiene che il modello si infatuerebbe troppo facilmente delle sue corteggiatrici.

"Business", è la parola che Nobis ha scelto per descrivere il percorso fino a ora poco incisivo del modenese sulla poltrona rossa di Uomini e Donne.

Secondo la giovane, dunque, Luca starebbe partecipando al format di Canale 5 solo per visibilità e per un futuro tornaconto economico.

I fan del programma ricorderanno sicuramente che Daffré è già stato spasimante di due diverse troniste ma, non essendo mai stato scelto, la redazione gli ha dato l'opportunità di riscattarsi in un ruolo inedito, ovvero quello di protagonista del Trono Classico.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Domani, sabato 22 aprile, sarà registrata una nuova puntata (l'unica in programma in questa settimana che porta al ponte del 25) e le anticipazioni chiariranno se nel percorso di Luca è accaduto qualcosa di interessante oppure no.

Gli spoiler che trapeleranno dagli Elios potrebbero riguardare anche quello che è successo tra Gemma e Paola dopo la lite a Uomini e Donne: indiscrezioni ancora non confermate, infatti, sostengono che le due avrebbero continuato a discutere animatamente anche dietro le quinte (il tutto è partito dal termine "affamata" che Ruocco ha attribuito a Galgani), tant'è che le altre dama del parterre sarebbero intervenute per separarle per evitare una rissa.

Il dating-show, comunque, è in pausa fino a mercoledì prossimo: questo venerdì 21 aprile sarà sostituito da un appuntamento speciale di Amici 22, mentre lunedì 24 e martedì 25 andranno in onda dei film. Questo stop nella programmazione, però, non riguarda anche le registrazioni: oltre a quella prevista il 22 aprile, in questi giorni dovrebbe svolgersi almeno un'altra puntata per permettere alla redazione di mettere in cantiere diversi contenuti da mandare in onda la settimana prossima.