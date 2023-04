Gli scontri e le guerre intestine saranno il filo conduttore della terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, Hunkar non riuscirà a perdonare il figlio per aver mantenuto un legame con Sevda, l'ex amante del marito seppure siano già trascorsi più di vent'anni dalla morte di quest'ultimo. Delusa e amareggiata, la matrona Yaman deciderà di mettere alla porta Demir impedendogli di entrare in casa sua ma anche di poter stare con la moglie e i figli.

Hunkar scopre dove sono i suoi nipoti

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul complicato rapporto tra Hunkar e Demir. Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via sul finire della seconda stagione quando Demir deciderà di tenere Zuleyha lontana da suoi figli, poiché convinto che la moglie abbia intrecciato una relazione extraconiugale con Yilmaz Akkaya. Quando Altun si troverà in carcere, Yaman scoprirà che Hunkar ha portato i bimbi a far visita alla madre contro il suo volere e così porterà via Adnan e Leyla nascondendoli in un posto a suo vedere sicuro.

Quando Zuleyha uscirà dal carcere, Hunkar scoprirà che i suoi nipoti sono stati affidati alle cure di Sevda, l'ex amante del marito defunto, la stessa donna per cui Adnan senior in passato pensò di porre fine al suo matrimonio.

Amareggiata, la matrona non solo riporterà Leyla ed Adnan tra le braccia della madre ma intimerà al figlio di stare lontano dalla tenuta. Una minaccia a cui Demir non darà importanza fino a che non dovrà fare i conti con la rabbia della madre.

L'ira di Hunkar nei confronti di Demir

Nel momento in cui Zuleyha rischierà la vita per via di un colpo di pistola che Mujgan avrà sparato, Demir penserà che la moglie ha tentato il suicidio visto che Altun non denuncerà la dottoressa per cui pentito per tutto il male fatto non avrà nulla da dire quando Hunkar porterà i bimbi dalla madre.

Ma la vicenda si complicherà quando Zuleyha sarà dimessa. Hunkar accoglierà la nuore con i nipoti alla villa ma non farà più entrare Demir.

Quando Yaman si presenterà alla tenuta si scontrerà con le guardie assoldate dalla madre che non esiterà a sparare dei colpi in aria con il suo fucile per allontanare il figlio, a cui non perdonerà la vicinanza con Sevda.

A Demir sarà impedito non solo di stare a casa sua ma anche di poter godere della vicinanza dei figli e della moglie. Lo scontro tra madre e figlio sarà solo all'inizio e segnerà un nuovo capitola nel travagliato rapporto tra Hunkar e Demir.