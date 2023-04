Un Yilmaz integerrimo sarà protagonista delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo la menzogna sulla finta gravidanza detta da Müjgan, il giovane deciderà di spedirla a Istanbul insieme alla zia Behice e di allontanarla definitivamente da suo figlio. Una situazione che farà star male Fekeli, il quale deciderà di far vivere le due donne in un'altra casa di sua proprietà.

Müjgan viene allontanata da Kerem Ali

Nelle prossime puntate Müjgan ingannerà Yilmaz dicendogli di essere incinta, quando in realtà non lo è: Müjgan ha solo rubato il test positivo di un'altra donna.

Questo imbroglio non piacerà per niente a Yilmaz, che prenderà una decisione drastica: manderà via dal ranch di Fekeli sia Müjgan che Behice. Vuole che vadano via a Istanbul, ma con sé non potranno prendere il piccolo Kerem Ali.

Müjgan proverà a giustificare ciò che ha fatto, ma la bugia si rivelerà troppo grande per essere perdonata. Yilmaz non sarà disposto a fare un passo indietro, anche quando Müjgan lo supplicherà di non lasciarla lontana da suo figlio.

Fekeli porta Müjgan in un luogo misterioso

Yilmaz non si farà intenerire e separerà Müjgan da Kerem Ali: l'accompagnerà alla macchina guidata da uno dei suoi uomini e le chiederà di andarsene, il tutto sotto lo sguardo di approvazione di Fekeli, che non proverà nemmeno a far cambiare idea al ragazzo.

Per Fekeli la reazione di Yilmaz è giustificata, vista la gravità dell'azione compiuta da Müjgan. Improvvisamente, però, Fekeli cambiaerà idea: seguirà l'auto e la fermerà. Anche senza l'approvazione di Yilmaz farà scendere le due donne e le porterà in un luogo misterioso.

Il confronto tra Fekeli e Yilmaz

Successivamente Fekeli e Yilmaz avranno un confronto, in cui quest'ultimo verrà invitato a divorziare da Müjgan: "Non è salutare per te e per nessuno".

Yilmaz sa che Fekeli ha perfettamente ragione, così gli confesserà che lui aveva già intenzione di separarsi da Müjgan, ma non vuole che veda suo figlio.

Fekeli però non sarà d'accordo, nonostante Müjgan abbia fatto tanti errori è sempre la madre di Kerem Ali, non può eliminarla dalla sua vita. A questo punto sarà Fekeli a fare una confessione.

La confessione di Fekeli

Fekeli dirà a Yilmaz che non ha permesso a Müjgan e Behice di andare a Istanbul, concedendogli di vivere in un'altra casa che lui ha a Çukurova. Yilmaz si arrabbierà, anche perché Fekeli ha preso questa decisione senza consultarlo.

L'uomo gli dirà che Müjgan rimarrà fino a quando il divorzio non diventerà un dato di fatto, ma Yilmaz rimarrà fermo nella posizione di non far più vedere il figlio alla moglie: "Non ho nessun tipo di affetto per lei, in più si è comportata molto male, non rivedrà mai più suo figlio".