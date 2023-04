Giorgio Manetti pronto a tornare nel corso delle prossime nuove registrazioni di Uomini e donne? È questa l'ultima indiscrezione legata alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, lanciata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

A quanto pare, infatti, gli autori del talk show Mediaset starebbero pensando di mettere a punto una sorta di rimpatriata in studio e lo stesso Giorgio si è detto pronto a lasciarsi alle spalle il passato e le incomprensioni con la sua ex fidanzata.

Gemma e Giorgio: ritorno di fiamma nello studio di Uomini e donne?

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Gemma e Giorgio è stata una delle più discusse e chiacchierate tra quelle nate nel corso degli anni a Uomini e donne.

Un amore tormentato che ha fatto struggere la dama torinese, fino a quel fatidico 4 settembre 2015, quando scelsero di dirsi addio definitivamente e voltare pagina.

Eppure, nonostante siano passati un bel po' di anni, Gemma non ha mai nascosto di aver provato delle emozioni fortissime per Giorgio, al punto da considerarlo il suo vero grande amore.

Ebbene, stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Gemma potrebbe ritrovarsi in studio il suo ex spasimante.

Giorgio Manetti potrebbe tornare nelle nuove registrazioni di Uomini e donne

Lo scopo della trasmissione di Maria De Filippi sarebbe quello di puntare su una sorta di reunion in studio e quindi far rientrare Giorgio Manetti nel parterre del trono over, in una delle prossime nuove registrazioni di questa annata.

In tal caso sarebbe un vero e proprio "colpo al cuore" per la dama torinese, un po' come lo era stato in passato per la sua amica Ida Platano, quando ritrovò in studio il suo storico ex fidanzato, Riccardo Guarnieri.

In attesa di scoprire se questo ritorno di Giorgio in trasmissione si concretizzerà o meno nel corso delle prossime nuove registrazioni di Uomini e donne, il cavaliere toscano in una recente intervista ha ammesso di aver perdonato la sua ex fidanzata.

Giorgio si lascia alle spalle le incomprensioni con Gemma dopo Uomini e donne

Giorgio ha ammesso che, nonostante le offese e le parole poco carine che la sua ex fidanzata gli aveva rivolto in passato, lui ha scelto di andare avanti e voltare pagina definitivamente, lasciandosi alle spalle ciò che è stato.

In questo modo, quindi, Giorgio non ha nascosto la possibilità di poter avere un nuovo incontro con la sua ex fidanzata e magari anche un incontro che possa permettere loro di chiarirsi definitivamente.

Tutto ciò avverrà nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne di questa fortunatissima stagione? I fan della trasmissione di Maria De Filippi sperano di sì.