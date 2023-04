Il pomeridiano di Amici che è andato in onda il 25 aprile, è stato totalmente incentrato sulle offese che Benedetta e Maddalena hanno rivolto a Mattia e al confronto che c'è stato successivamente tra i tre allievi. Se la bionda ballerina non ha cambiato opinione sull'ex fidanzato, la latinista si è pentita di averlo apostrofato con termini come "tamarro, tonto e invisibile". Tra i due danzatori di Todaro è tornato il sereno dopo un chiarimento, mentre Svevi ha mantenuto il punto facendo sbottare anche Cricca.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Benedetta e Maddalena hanno sparlato di Mattia e gli autori di Amici ci hanno tenuto a mostrato tutto sia al diretto interessato che ai telespettatori. La prima ad esporsi nell'offendere Zenzola è stata la sua ex, che in vena di confidenze con la compagna di classe, ha detto: "Lui mi dà proprio fastidio, ha atteggiamenti televisivi di cui mi sono stufata. A me sembra peggiorato, non migliorato".

La latinista Vari ha rincarato la dose aggiungendo: "Lui è tamarro e ha flemma, sbaglia tutto. Insomma, non ne azzecca una".

"Lui piace perché le ragazzine si innamorano del fatto che è bello, è fortunato per questo. Non fa nulla per farsi amare, nei daytime non parla e non si vede quasi mai.

In puntata è invisibile e spesso balla una volta sola", ha proseguito Benedetta nel discorso che ha fatto storcere il naso a molti fan del talent-show.

Il dietrofront della protagonista di Amici

"Anche se è qui da tanto tempo, è tonto. La sua fortuna è che è bello, per il resto è rinco. Wax, invece, è molto televisivo", è finito così lo sfogo di Benedetta sul ragazzo col quale fa balli di coppia da più di un mese.

Mattia ha visto e sentito tutto quello che le "amiche" hanno detto sul suo conto e ha reagito male: "Mi dispiace soprattutto per Benny, non me le aspettavo. Ha detto tante cose brutte tutte insieme, cose che so di non meritare per come mi comporto con lei".

La latinista Vari si è subito resa conto di aver superato il limite e, spronata dagli altri, ha chiesto scusa a Zenzola: "Ho fatto la gallina, non penso quelle cose".

Il pugliese è rimasto deluso dalle offese della sua partner di scena, ma ha deciso di perdonarla vedendo nei suoi occhi un dispiacere sincero: i due si sono abbracciati e hanno scelto di ripartire da zero, consci di doversi esibire insieme già tra qualche giorno quando sarà registrata la settima puntata del serale di Amici.

Duro faccia a faccia ad Amici

Le offese che Maddalena ha rivolto all'ex Zenzola ad Amici, invece, non sono state messe da parte. Mattia ha cercato un confronto con la ballerina per capire da dove proviene tutto il suo astio, ma lei ha solo saputo dirgli: "Mi dai fastidio ed è vero che ti tratto male, mi dispiace ma mi viene da dentro".

L'allieva di Emanuel Lo, dunque, ha deciso di non fare dietrofront come Benedetta e di prendersi tutte le responsabilità di quello che ha detto alle spalle del latinista col quale ha fatto coppia all'inizio della 22esima edizione del talent-show.

Mentre i due provavano a chiarirsi, Cricca si è intromesso nella discussione e ha sbottato: "Ma per fortuna che vi siete lasciati, ringrazia Dio". Il cantante ha dato ragione al compagno di classe e non alle due danzatrici che sono state sorprese dalle telecamere mentre sparavano a zero su una persona con la quale convivono da mesi.

La prossima registrazione di Amici è fissata per giovedì 27 aprile: quella sera trapeleranno i nomi dei due allievi a rischio eliminazione (chi perderà lo spareggio non parteciperà alla semifinale del 4 maggio) e i fan temono che possa trattarsi di qualcuno dei ragazzi coinvolti nel "dramma" che è stato raccontato nel pomeridiano di oggi.