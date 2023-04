Quali sono le fiction Rai che saranno trasmesse in prima serata durante l'estate 2023? Anche quest'anno, il palinsesto della rete Rai punterà molto sulla riproposizione di diverse serie tv che andranno in onda nei mesi compresi tra giugno e agosto 2023.

Tanti i titoli che saranno nuovamente riproposti in prime time, tra cui L'Allieva con Alessandra Mastronardi e L'amica geniale che andrà in onda su Rai 3.

Ritornano Scomparsa e L'Allieva in prima serata: le novità sulle fiction Rai per l'estate 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai di questa estate 2023, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in prime time di un bel po' di fiction in replica.

Tra queste spicca Scomparsa, la serie con protagonista Vanessa Incontrada che, a distanza di un po' di anni dalla messa in onda in prima visione assoluta, sarà nuovamente riproposta in prime time di domenica sera.

Spazio anche alle repliche di un'altra serie televisiva che ha conquistato il gradimento del pubblico nel corso degli anni. Trattasi de L'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: la terza stagione sarà riproposta dal 6 agosto in poi su Rai 1.

L'amica geniale torna in replica su Rai 3: anticipazioni fiction estate 2023

Sempre sulla Rai ci sarà spazio anche per il ritorno di Nero a metà con Claudio Amendola: la serie sarà riproposta di nuovo dal 10 agosto in poi per sei settimane.

Su Rai 2, invece, spazio alla riproposizione di una serie cult: trattasi de L'Ispettore Coliandro mentre su Rai 3 ci sarà spazio per le repliche de L'amica geniale.

La fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante, sarà riproposta dalla prima alla terza stagione, a partire da sabato 3 giugno. In autunno, invece, è prevista la messa in onda della quarta stagione in prima visione assoluta sulla rete della tv di Stato.

Per quanto riguarda, invece, il daytime estivo di Rai 1, va segnalata la riproposizione delle vecchie puntate di Don Matteo con Terence Hill nella fascia del pomeriggio, post Tg 1.

Don Matteo e Sei Sorelle in daytime: anticipazioni fiction Rai estate

L'appuntamento è fissato, a partire da luglio in poi, nella fascia oraria che va dalle 14 alle 16, ossia al posto di Oggi è un altro giorno che terminerà la sua regolare programmazione il prossimo 30 giugno.

A seguire, poi, ci sarà spazio per le nuove puntate di Sei Sorelle: la soap opera spagnola, dopo il buon successo di ascolti dello scorso anno, sarà nuovamente riproposta in prima visione assoluta con un nuovo ciclo di appuntamenti che andranno in onda nel daytime feriale al posto de Il paradiso delle signore (che tornerà in onda da settembre in poi con gli episodi inediti dell'ottava stagione).

Proseguirà, invece, l'appuntamento con Un posto al sole in prima visione assoluta su Rai 3: la soap opera si fermerà solo a metà agosto, per la consueta breve pausa estiva.

Un bel po' di titoli che, anche quest'anno, sapranno tener compagnia al pubblico della tv di Stato durante i caldi mesi della stagione estiva.