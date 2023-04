Le anticipazioni di Un posto al sole spiegano che presto Roberto scoprirà che Tommaso non è suo figlio. Nelle ultime settimane di aprile, il bambino inizierà a stare sempre peggio fisicamente e l'imprenditore sarà totalmente coinvolto dai problemi di salute di quello che pensa essere suo figlio. Le cose, tuttavia, saranno destinate a cambiare perché Lara verrà smascherata dall'imprenditore che sarà furioso per essere stato preso in giro su qualcosa di così importante.

Anticipazioni Un Posto al sole: Roberto in apprensione per la salute di Tommy

Le prossime puntate di Un Posto al sole che vanno dal 24 al 28 aprile avranno i riflettori puntati sulla storia che riguarda Lara e il piccolo Tommaso.

Le condizioni di salute del bambino peggioreranno e tutto questo porterà Roberto ad allontanarsi nuovamente da Marina, proprio poco dopo essersi chiarito con lei. Non è ancora chiaro se i malori del neonato siano naturali o siano invece provocati da qualche macchinazione della perfida Lara che dopo essersi sentita rifiutata da Ferri ha voluto fare leva sul bambino per spingerlo a correre da lei. La cosa certa è che la verità verrà a galla molto presto.

Anticipazioni prossime puntate: un segreto sui problemi di Tommaso verrà alla luce

Durante l'ultima settimana di aprile le condizioni del piccolo Tommaso saranno preoccupanti e Roberto sarà totalmente preso da questo problema. Marina si sentirà ancora una volta messa da parte da suo marito, ma durante il ricovero del bambino si scoprirà una verità che stravolgerà le vite dei protagonisti.

Le trame non rivelano di cosa si tratta, ma Ferri riuscirà a capire di essere stato ingannato dalla sua ex compagna che gli ha fatto credere di essere diventato padre. Come si può immaginare, Roberto sarà furibondo con Lara e sarà determinato a farle pagare a caro prezzo il suo diabolico progetto.

A rivelare la verità sulla paternità del bambino potrebbero essere degli esami

Un Posto al sole presto vedrà puntate ricche di emozioni e colpi di scena e la verità sul piccolo Tommaso verrà rivelata. Non è ancora stato reso noto in quale modo si scoprirà tutto e fino a dove si spingerà Lara pur di ottenere quello che desidera.

La donna, infatti, potrebbe arrivare a procurare dei malesseri al bambino per attirare l'attenzione di Ferri, ma non si esclude che i problemi di Tommy siano di natura genetica. Sicuramente Roberto insisterà per fare delle analisi più approfondite utili ad accertare lo stato di salute del piccolo e questa potrebbe essere la strada per la verità. Dalle analisi sarà semplice arrivare ad affermare che il bambino non è il figlio di Roberto e Lara. Per la signora Martinelli, quindi, si avvicineranno tempi bui.