Sono passate meno di 24 ore da quando sono trapelate le anticipazioni della registrazione di U&D del 22 aprile: la notizia più spiazzante che è arrivata dagli studi Elios, è quella della rissa che c'è stata tra Riccardo e Armando per futili motivi. Il giorno dopo essersi scontrati fisicamente davanti alle telecamere, i cavalieri del Trono Over si sono comportati diversamente: Guarnieri ha usato Instagram per far sapere di essere di rientro nella sua Puglia, Incarnato non ha condiviso nulla della sua domenica.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Anche se quasi certamente non sarà trasmessa in tv, in rete non si parla d'altro che della rissa che Armando e Riccardo hanno avuto a U&D sabato scorso.

Le anticipazioni che stanno circolando da circa un giorno, infatti, fanno sapere che i protagonisti del Trono Over sono arrivati al punto di mettersi le mani addosso durante una furiosa lite che vedeva coinvolta anche Aurora.

Chi ha assistito alla registrazione del 22 aprile, dunque, racconta che il napoletano ha iniziato a discutere con la dama Tropea per una serie di messaggi che ha inviato a Lucrezia, una sua vecchia fiamma, per capire se si sentono ancora.

Guarnieri si è inserito nella conversazione e gli animi si sono surriscaldati al punto che in tanti sono dovuti intervenire per separare i due cavalieri da un vero e proprio "corpo a corpo".

Le reazioni dei protagonisti di U&D

La rissa tra Riccardo e Armando è durata poco, anche perché i presenti li hanno separati subito per evitare che la situazione degenerasse ancora di più.

Gli spoiler del 22 aprile, inoltre, fanno sapere che a fine puntata i due protagonisti del Trono Over si sono stretti la mano e Incarnato ha chiesto scusa a Guarnieri per come si è comportato poco prima.

Oggi, domenica 23, i cavalieri si sono esposti poco o niente sui social network: i fan, infatti, hanno potuto vedere solo un'Instagram Stories che il pugliese ha pubblicato la mattina successiva allo "scontro fisico" che ha avuto col collega di parterre.

Visto che per un po' di giorni non ci saranno nuove riprese, l'ex di Ida Platano ha preso un aereo ed è rientrato a casa: nella foto che ha condiviso con i suoi follower, Riccardo ha mostrato l'aeroporto di Fiumicino e la destinazione che stava per raggiungere, ovvero Brindisi in Puglia.

Armando, invece, nelle ultime 24 ore non ha postato nulla: probabilmente ancora nervoso per quello che è accaduto in studio ieri, il napoletano ha deciso di tacere e lasciare che a parlare siano i curiosi.

Quando riprende la programmazione di U&D

Da venerdì scorso Uomini e donne è in pausa: dal 21 al 25 aprile, infatti, il dating-show non andrà in onda e sarà sostituito da altri format o da soap opera.

La puntata che è stata registrata sabato 22, dunque, sarà trasmessa in tv a partire da mercoledì prossimo; dando un'occhiata alle anticipazioni, la programmazione dovrebbe riprendere con gli aggiornamenti sull'ultima conoscenza di Gemma e con la furiosa lite che Tina ha avuto con Elio in studio.

Per quanto riguarda la rissa tra Armando e Riccardo, quasi sicuramente sarà censurata: la redazione è molto attenta a questo genere di situazioni, tant'è che sono anni che su Canale 5 non si vedono schiaffi, discussioni troppo accese o "scontri fisici" come quello che hanno avuto i cavalieri del Trono Over ieri.

Nel montare la puntata che Maria De Filippi ha condotto nel weekend, dunque, gli addetti ai lavori rimuoveranno al 99% la scena in cui Incarnato e Guarnieri si mettono le mani addosso e costringono gli altri componenti del parterre a dividerli per evitare che il tutto peggiori ancora di più.