Dopo essere rimasta in silenzio per diversi giorni sui tanti che sono circolati su di lei, Ida Platano ha deciso di esporsi sui social network per fare chiarezza. La ex dama del Trono Over di Uomini e Donna ha pubblicato delle foto e dei video del romantico weekend che ha trascorso col compagno Alessandro tra Milano e Verona. La coppia non si è lasciata scalfire dalle chiacchiere e si mostra sempre più affiatata e innamorata.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Se Alessandro ha replicato a Riccardo citando una canzone neomelodica (in particolare il verso "Povero gabbiano, hai perduto la compagna"), Ida ha scelto un modo più diretto ma meno polemico per smentire di fatto l'ex e le chiacchiere che ha innescato con una semplice Instagram Stories.

Dando un'occhiata al profilo social della donna, infatti, nelle ultime 24 ore sono stati caricati tanti contenuti di coppia: Platano quindi ha deciso di rispondere agli ultimi Gossip mostrandosi mentre bacia, abbraccia e coccola il fidanzato.

I due, inoltre, nel weekend sono stati a Milano e a Verona e si sono fatti immortalare dai passanti a cena in ristoranti da sogno: insomma, i rumor che sono circolati di recente su una possibile crisi in corso nella coppia nata su Canale 5, sono infondati e a confermarlo sono stati i diretti interessati con i fatti.

La mossa del cavaliere di U&D

A dare il via alle voci su una presunta crisi tra Ida e Alessandro, è stata un'Instagram Stories che Riccardo ha postato sul suo profilo venerdì scorso.

Il protagonista di U&D ha condiviso con i suoi follower la seguente riflessione: "Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo".

A questa frecciatina è seguita la segnalazione anonima di una fan che sosteneva che Guarnieri fosse venuto a conoscenza di un tradimento di Vicinanza a Platano, per questo avrebbe scelto di punzecchiarlo sui social network.

L'imprenditore campano ha commentato questi rumor citando prima il verso della canzone "Povero gabbiano, hai perduto la compagna" e poi l'elenco di 10 regole che tanti dovrebbero seguire per vivere meglio (in cima alla lista c'era l'invito "stai zitto").

Questo botta e risposta non è andato avanti che perché il 22 aprile Riccardo è stato impegnato con una registrazione di U&D piuttosto movimentata: le anticipazioni fanno sapere che il pugliese ha avuto un "corpo a corpo" con Armando, una rissa che quasi sicuramente non andrà in onda su Canale 5 perché la redazione - come già successo in passato - la dovrebbe cancellare in fase di montaggio.

Niente ritorno a U&D per i due

Se lo scopo di Riccardo era davvero quello di mettere i bastoni tra le ruote a Ida e Alessandro con quel pungente messaggio social, sembra proprio che non ci sia riuscito.

La coppia è più unita che mai e fino ad ora non ha vacillato neppure una volta: sono passati più di cinque mesi da quando Platano e Vicinanza hanno lasciato insieme U&D e, salvo rumor puntualmente smentiti, col passare del tempo si sono riscoperti più innamorati.

Guarnieri, invece, continua a cercare l'amore nel dating-show e sabato scorso è stato protagonista una rissa con Armando: i presenti hanno diviso i due, ma non hanno fatto in tempo per evitare che si mettessero le mani addosso per qualche secondo. Incarnato, poi, si è scontrato anche con Aurora per via di alcuni messaggi che ha inviato alla sua ex Lucrezia per capire se tra loro c'è ancora qualcosa o se sono rimasti buoni amici.