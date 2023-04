Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 24 al 28 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Viola sarà protagonista di uno scontro con Rosa Picariello a causa del suo coinvolgimento sentimentale nei confronti di Damiano. Roberto sarà sempre più preso dal piccolo Tommy e dai suoi continui malesseri, e sarà sul punto di scoprire il segreto di Lara. Per Franco e Angela le cose non andranno meglio: tra i due la distanza aumenterà sempre di più.

Guido invece dovrà trovare il modo di farsi perdonare dalla moglie, ma non sarà affatto facile.

Roberto sempre più legato a Tommaso

Clara troverà finalmente il coraggio di lasciare Alberto, dopo aver scoperto i suoi continui tradimenti. La donna troverà un valido appoggio in Giulia, che la sosterrà e la aiuterà a superare il difficile momento. Alberto, furioso per la scelta della compagna, sarà pronto a scagliare la sua rabbia contro il responsabile della fine della sua relazione con Clara. Roberto, allarmato da Lara circa le condizioni di salute di Tommaso, si precipiterà nuovamente dalla donna per offrirle il suo sostegno e per prendersi cura del piccolo. Il suo comportamento però scatenerà ancora una volta la rabbia della moglie, che a causa della sua crescente gelosia farà fatica a tenere un comportamento adeguato.

In casa Del Bue le cose non andranno meglio: Mariella, insospettita dallo strano comportamento di Guido, comincerà a indagare.

La crisi tra Franco e Angela

A causa della difficile situazione lavorativa per Franco non saranno tempi buoni. Tra lui e Angela la situazione peggiorerà giorno per giorno e la frattura tra loro comincerà a diventare insanabile.

Alberto, accecato dalla rabbia per gli ultimi eventi che hanno caratterizzato la sua vita, finirà per discutere animatamente anche con Niko, il suo socio. Mariella, decisa a smascherare Guido, chiederà a Bice di aiutarla a trovare la password per poter accedere al cellulare del marito. Le due donne, decise a vederci chiaro, riusciranno a trovare il modo per accedere al dispositivo e troveranno le prove che incastreranno Del Bue: delle foto abbastanza compromettenti con delle turiste tedesche.

Il desiderio di Otello

Otello, desideroso di tornare a Indica, chiederà a Rossella e Riccardo di accompagnarlo, ma ben presto si accorgerà che non è affatto semplice tornare nel lungo in cui è stato tanto felice con la sua Teresina. Rosa intanto, carica di rabbia nei confronti di Damiano, potrebbe riversare tutto il suo malessere su Viola. Quest'ultima, dopo un imbarazzante scontro con la ex del suo agente di scorta, dovrà trovare le parole giuste per spiegare a Raffaele le reali motivazioni di quanto accaduto.

La frustrazione di Marina diventerà sempre più grande a causa del crescente attaccamento di Roberto nei confronti del piccolo Tommaso. L'uomo sarà molto vicino a scoprire un terribile segreto che spiegherebbe la causa di tutti i misteriosi malesseri del piccolo.

Bice e Mariella costringeranno Guido a raccontare tutta la verità sulla serata trascorsa con Michele e le turiste tedesche, e diventerà estremamente difficile per il comandante farsi perdonare dalla moglie.