Continua su Rai 3 la programmazione della soap tv italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 aprile, Roberto Ferri si riavvicinerà a Lara ma poi farà di tutto per recuperare il rapporto con la moglie Marina. Inoltre Samuel ragionerà se cedere alla corte di Micaela, oppure se continuare a restare fedele a Speranza.

Angela riceve una proposta di lavoro

Nella puntata di Un posto al sole di lunedì 3 aprile il clima sarà fatto troppo teso e Marina deciderà di andare a Londra da Elena ed Alice.

Roberto invece resterà in Italia al fianco di Lara e Tommaso. Intanto Samuel non saprà cosa fare di fronte alla corte di Micaela. Continuerà a provare dei forti sentimenti per Speranza, ma si renderà conto che la vita con lei ormai è diventata noiosa. Piccirillo si rivolgerà a Nunzio confidando che possa dargli dei validi consigli. Inoltre ad Angela arriverà un'offerta di lavoro, ma per il momento sceglierà di non dirà nulla a Franco.

Nell'episodio di martedì 4 aprile Silvia sarà ormai propensa ad accettare la proposta fattale da Alberto e lo comunicherà a Nunzio, Diego e Samuel. I tre ragazzi saranno preoccupati che Palladini li voglia licenziare. Rossella però apprenderà una cosa, che potrebbe capovolgere la situazione.

Nel frattempo Ferri e Martinelli si avvicineranno sempre di più: l'uomo dopo quanto accaduto sarà preso dai rimorsi e si attiverà per recuperare il rapporto con Marina.

Marina non tollera la presenza costante di Lara

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 5 aprile Rossella è venuta a conoscenza che dietro le recensioni negative al Vulcano potrebbe esserci Alberto Palladini e riferirà tutto immediatamente a Nunzio, Samuel e Diego.

Questi ultimi si muoveranno per impedire che il locale della signora Graziani finisca nelle mani sbagliate. Intanto Lara proverà in ogni modo a dissuadere Roberto dal tornare con Marina, ma senza successo: quest'ultima continuerà a mal tollerare la presenza continua della signorina Martinelli nella vita del marito.

Nella puntata di giovedì 6 aprile, Silvia sarà sul punto di apporre la firma dal notaio, che determinerebbe la cessione del 50% delle quote del Vulcano ad Alberto.

Nunzio, Samuel e Diego presseranno la donna affinché cambi idea. Nel frattempo Filippo ricorderà qualcosa riguardante il suo passato e dovrà assumere una scelta delicata. In tutto questo Renato acconsentirà affinché venga aiutato nella sistemazione della sua casa.

Rosa sistema la casa di Renato

In base agli spoiler di venerdì 7 aprile, Franco sarà nervoso in quanto ha appreso che potrebbe perdere il proprio impiego. Angela di fronte a questa situazione, sembrerà propensa a rifiutare il lavoro, in quanto la porterebbe a lasciare Napoli per qualche tempo. Intanto Silvia si troverà nella difficile posizione di decidere se accettare o meno l'offerta di Alberto Palladini. Infine Giulia sarà sul punto di scoprire che Renato è un accumulatore seriale, ma Rosa riordinerà in tempo la sua abitazione.